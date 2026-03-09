ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.68
usd:
344.02
bux:
119684.08
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Roham a montenegrói benzinkutaknál az olajcégek figyelmeztetése után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hosszú sorok alakultak ki hétfőn a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége (UNKCG) figyelmeztetett: komoly kockázata van az üzemanyag-ellátás megszakadásának az országban – jelentette a Vijesti.me hírportál.

A szakmai szervezet közlése szerint a közel-keleti válság kezdete óta a nyersolaj, különösen az euródízel beszerzési ára mintegy 30 százalékkal magasabb annál az árnál, amennyiért Montenegróban értékesítik az üzemanyagot.

Az UNKCG szerint a problémát az a hatályos kormányrendelet okozza, amely kéthetente határozza meg a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárakat az országban, és nem követi kellő gyorsasággal a nemzetközi piaci változásokat.

A szövetség közleménye szerint ilyen körülmények között a beszerzési és az eladási ár közötti különbség gyorsan nő, ami elkerülhetetlenül komoly pénzügyi veszteségeket okoz a vállalatoknak és zavarokat idézhet elő az ellátási láncokban.

A montenegrói energiaügyi és bányászati minisztérium ugyanakkor tagadta az üzemanyaghiányról szóló híreket. A tárca közlése szerint az ország benzinkútjainak többsége továbbra is zavartalanul működik, és a rendelkezésre álló üzemanyagkészletek elegendőek a piac folyamatos ellátásához.

Kezdőlap    Külföld    Roham a montenegrói benzinkutaknál az olajcégek figyelmeztetése után

üzemanyag

irán

háború

montenegró

olajpiac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor
„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
 

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon – videó

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, a CDU és az AfD előtt. A Zöldek 30,2 százalékot szereztek, míg a CDU 29,7 százalékon végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott a tartományi parlamentben. A választás tanulságairól Prőhle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatóját kérdeztük.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!

Nagy emelkedés jön kedden a hazai benzinkutakon, miután tovább száguld az olajár és meredeken gyengül a forint - írja holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol a focidöntőn: huszonhárom piros lapot hozott a brutális tömegverekedés

Elszabadult a pokol a focidöntőn: huszonhárom piros lapot hozott a brutális tömegverekedés

A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

As G7 finance ministers prepare for an emergency meeting, UK Prime Minister Keir Starmer says the longer the war goes on, the more likely an economic impact becomes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 12:22
Robbanás történt a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt
2026. március 9. 11:52
Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás
×
×