Még mindig nem sikerült azonosítani az arcát vesztő walesi búvárt

2024. október 17-én kezdődött egy kutyáját sétáltató járókelő a közép-walesi Claerwen-víztározó egyik partszakaszán bukkant rá az arccal a vízben fekvő holttestre. A walesi rendőrség azóta sem tudta azonosítani az áldozatot.

Az Index cikke szerint a nyomozók helikopterrel, drónokkal és csónakos egységekkel is átkutatták a környéket, miközben rendőrök vizsgálták át a vízpartot és a közeli utakat. Semmilyen személyes tárgy, ruhadarab vagy jármű nem került elő, amely segíthetett volna az azonosításban. A férfi XL-es méretű, búvárruháján kívül semmi nem volt.

A rendőrség szerint a test állapota arra utal, hogy a férfi akár tizenkét hétig is a vízben lehetett, mielőtt megtalálták, valószínűleg már 2024 nyarán kerülhetett a víztározóba.

A nyomozók jelenleg nem látnak egyértelmű bizonyítékot bűncselekményre, de azt sem zárják ki, hogy új információk később más irányba terelhetik a vizsgálatot.

A hagyományos nyomozati módszerek nem vezettek eredményre, ezért a rendőrség a liverpooli John Moores Egyetem igazságügyi arcrekonstrukciós központjához, a Face Labhez fordult. A szakemberek a férfi koponyájáról készült CT-felvételek alapján készítették el az arc rekonstrukcióját, abban bízva, hogy a nyilvánosság segítségével sikerül azonosítani.