Infostart.hu
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Infostart

Védett árak jönnek a benzin (595 forint) és a gázolaj (515 forint) esetében, efölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak

Bejelentést tett a hétfői rendkívüli kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök.

Közölte: Magyarországot is elérte az energiaár meredek emelkedése az iráni és az ukrajnai események miatt.

Bejelentette: védett árak jönnek a benzin (595 forint) és a gázolaj (515 forint) esetében, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak, csak a magyar rendszámmal és üzemben tartással rendelkező járművekre és a mezőgazdasági gépekre lesz érvényes. A fuvarozók és a vállalkozók is kapják a kedvezményt, amely hétfő éjfélkor érvénybe is lép.

Erről döntött a kormány.

Az árat a védett olajtartalékok

Lélektani határnál az olajár, esnek a tőzsdék - Mutatjuk, mi történik a főbb piacokon

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az olajár emelkedését és a tőzsdei esést mérsékelte, hogy Szaúd-Arábia szokatlan módon, spot piaci tendereken kezdett nyersolajat kínálni, enyhítve a kínálat szűkösségével kapcsolatos félelmeket, miközben a G7-ek pénzügyminiszterei hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.

Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!

A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajárrobbanásra.

Iranian missiles intercepted over Turkey, UAE and Qatar, as oil price passes $100 a barrel

Meanwhile, a meeting of G7 finance ministers and the International Energy Agency ends apparently without agreement to release strategic oil reserves.

