Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Bejelentést tett a hétfői rendkívüli kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök.
Közölte: Magyarországot is elérte az energiaár meredek emelkedése az iráni és az ukrajnai események miatt.
Bejelentette: védett árak jönnek a benzin (595 forint) és a gázolaj (515 forint) esetében, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak, csak a magyar rendszámmal és üzemben tartással rendelkező járművekre és a mezőgazdasági gépekre lesz érvényes. A fuvarozók és a vállalkozók is kapják a kedvezményt, amely hétfő éjfélkor érvénybe is lép.
Erről döntött a kormány.
Az árat a védett olajtartalékok