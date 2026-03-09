Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Elszállt az olajár hétfő reggelre, a 100 dolláron lélektani határ fölé került, eközben az ázsiai tőzsdék jelentős eséseket mutattak, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában pedig még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre. Európában is komoly mínuszokkal indult a nap, akárcsak a magyar tőzsdén, az OTP 5 százalékos mínuszban is állt a nyitást követő percekben, de a délelőtt folyamán mérséklődtek az esések. Az olajár emelkedését és a tőzsdei esést mérsékelte, hogy Szaúd-Arábia szokatlan módon, spot piaci tendereken kezdett nyersolajat kínálni, enyhítve a kínálat szűkösségével kapcsolatos félelmeket, miközben a G7-ek pénzügyminiszterei hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.