2025. augusztus 27. szerda
Nyitókép: Unsplash

Gigászi harcsát fogtak, nagy volt a küzdelem

Infostart

Nem adta könnyen magát a hatalmas állat.

A Jászjákóhalmi horgásztó Magyarország egyik rejtett gyöngyszeme, amely ideális választás a horgászok számára. Ezt bizonyítja az augusztus 23-i fogás is, melynek során hatalmas hal akadt horogra – írta a Sokszínű Vidék a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület beszámolója alapján.

"Az alkonyat meghozta – no meg a kitartás – Hajdú Krisztián horgásztársunknak, ezt a gyönyörű harcsát. A hal 230 centiméteres és 78 kilogrammos volt" – tudósított az egyesület a Facebookon, közreadva egy videót is, amit itt lehet megnézni.

Ebből kiderül, hogy a gigahal nem adta egykönnyen magát. Jó 15 perc elteltével Hajdú Krisztián már derékig állt a vízben és próbálta megadásra bírni a harcsát, ami áttört a túlsó part felé. Ott a szemközti horgászok nagy zajt csaptak a parton, amitől a ragadozó visszafordult, majd feladta a küzdelmet.

A hal csónakba emeléséhez ketten is kevesek voltak, végül egy harmadik férfi segítségével sikerült partra juttatni a harcsaóriást.

Kezdőlap    Életmód    Gigászi harcsát fogtak, nagy volt a küzdelem

horgászat

harcsa

jászjákóhalma

