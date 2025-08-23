Harcsaszörnyet emeltek ki a Tiszából

Kertész Géza szerda hajnalban horgászott a Tiszán, amikor horogra akadt egy hatalmas, 231 centiméter hosszú harcsa. A fogásról a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége számolt be hivatalos oldalán - írja a szoljon.hu.

A kifogott harcsa még a magas kosárlabdázóknál is hosszabb, de

csak kevéssel marad el a 245 centiméteres, hivatalos világrekordtól.

A horgász becsülettel fárasztotta a gigantikus halat, majd miután sikerült a csónakba emelni, dokumentálták a fogást. A fotózás után az állatot visszaengedték a folyóba.

Az elmúlt időszakban egyébként is megszaporodtak a kiemelkedő fogások a térségben. A Zagyvából egy 36 kilós, 172 centiméteres harcsát fogtak, míg egy másik horgász a Tisza szolnoki szakaszán egy óra alatt három nagytestű pontyot is kifogott. A Tisza-tónál pedig egy jelentős méretű süllő akadt horogra a múlt héten.