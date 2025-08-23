ARÉNA
Harcsa (Silurus glanis) a Tisza-tavi ökocentrum akváriumában Poroszlón 2017. január 2-án. A Magyar Haltani Társaság közönségszavazásán a harcsa nyerte az év hala címet.
Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter

Harcsaszörnyet emeltek ki a Tiszából

Infostart

Egy 231 centiméteres, kapitális harcsát sikerült kifognia egy horgásznak a Tisza szolnoki szakaszán. Az óriási hal a fotózást követően visszanyerte szabadságát.

Kertész Géza szerda hajnalban horgászott a Tiszán, amikor horogra akadt egy hatalmas, 231 centiméter hosszú harcsa. A fogásról a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége számolt be hivatalos oldalán - írja a szoljon.hu.

A kifogott harcsa még a magas kosárlabdázóknál is hosszabb, de

csak kevéssel marad el a 245 centiméteres, hivatalos világrekordtól.

A horgász becsülettel fárasztotta a gigantikus halat, majd miután sikerült a csónakba emelni, dokumentálták a fogást. A fotózás után az állatot visszaengedték a folyóba.

Az elmúlt időszakban egyébként is megszaporodtak a kiemelkedő fogások a térségben. A Zagyvából egy 36 kilós, 172 centiméteres harcsát fogtak, míg egy másik horgász a Tisza szolnoki szakaszán egy óra alatt három nagytestű pontyot is kifogott. A Tisza-tónál pedig egy jelentős méretű süllő akadt horogra a múlt héten.

