2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapaír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter, a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő Facebook-oldalán péntek délután közzétett bejegyzésében.

A betegek számára nyitott kórházi vizesblokkokban január 1-jétől kézmosószert és toalettpapírt kell biztosítani a központi beszerzés, ellátás keretében.

„Bár ezt kormányrendelet (!) szabályozza, mindannyian tudjuk, hogy a gyakorlatban sajnos nem mindenhol és nem mindig elérhetőek ezek az alapvető higiénés feltételek a kórházakban. Ezért arra kérem a kórházmenedzsmenteket, valamint az őket kiszolgáló központi beszerzési és ellátási szakembereket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a rendeletben foglaltak a napi gyakorlatban is érvényesüljenek már most” – fogalmazott bejegyzésében a kijelölt egészségügyi miniszter.

Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizesblokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges.

Ezek nem luxusfeltételek, hanem minimumok.

Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat és egyben alapvető kórházhigiénés megfelelés. A kézhigiéné, a tiszta vizesblokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele –mutatott rá.

Ahogy a reptereken, bevásárlóközpontokban és más nagy forgalmú intézményekben ezt a feladatot már meg tudták oldani, úgy a kórházainkban is muszáj megoldani – tette hozzá.

„Minden kórházi menedzsmentet arra kérek, hogy ezeket a minimumfeltételeket is tartsa be, fokozottan figyeljenek arra. A munka indulásakor átfogó helyzetjelentést készítünk a kórházakról ebből a szempontból is. Amennyiben valahol logisztikai nehézségek merülnek fel, azt már az elején jelezni kell” – írta Hegedűs Zsolt.

Hegedűs Zsolt egy másik pénteki Facebook-posztjában bejelentette:

megalakítják a kórházakban működő Semmelweis-rendet, amelynek tagjai „a tiszta kéz és betegbiztonság nagykövetei” lesznek.

„Semmelweis hazájában kötelességünk, hogy Magyarország a világ élvonalába kerüljön a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Olyan országot szeretnénk, ahová a világ minden tájáról jönnek tanulni: hogyan lehet következetesen, emberségesen és hatékonyan védeni a betegeket” – írta a kijelölt miniszter.

A Semmelweis-rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik, támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő. A rend tagjai képzést, szakmai felhatalmazást és védelmet kapnak.

„Joguk lesz korrekt visszajelzést adni mindenkinek – beosztástól függetlenül, akár feletteseiknek is –, és ezért semmilyen retorzió nem érheti őket. Közvetlenül jelezhetik az intézmény vezetésének, ha egy osztályon nincs kézfertőtlenítő, szappan, kéztörlő, WC-papír, vagy ha a mosdók, fürdők, kórtermek állapota nem méltó a betegekhez és a dolgozókhoz. (...) Hiszünk abban, hogy a kórházi fertőzések csökkentése nemcsak szakmai, hanem erkölcsi kötelesség is” – írta a kijelölt miniszter.

A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás: ez a Semmelweis-rend küldetése – áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében.

