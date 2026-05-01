ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
307.81
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke beszédet mond a munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott megemlékezésen a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) majálisán 2026. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

„Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól – mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke a munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen pénteken.

Zlati Róbert közölte: tárgyalni fognak az új kormánnyal, de „nem könyörögni megyünk, partnerként akarunk tárgyalni, nem kérünk, követelünk”. „Olyan országot akarunk, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol nem bátorság kérdése kiállni magadért, hanem természetes” – jelentette ki.

Május elseje nemcsak ünnep, de emlékeztető is, arra, hogy mit harcoltak ki a szakszervezetek és mit kell még elérni – jelentett ki Zlati Róbert.

Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy hiába dolgoznak keményen, nem jutnak egyről a kettőre. Dolgoznak, túlóráznak és mégis bizonytalanságban élnek, ez elfogadhatatlan – mondta a szakszervezeti vezető, aki szerint ez egy olyan rendszer következménye, amely éveken át a tőkét védte a dolgozók helyett.

Ez a rendszer megbukott, de ettől még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól – mutatott rá a MASZSZ elnöke.

Zlati Róbert közölte: nehéz időszak jön, a gazdaság bizonytalan, a válság jelei itt vannak, és annak árát a dolgozók fizetik meg általában.

„Ezt most nem engedhetjük meg, mert van erőnk, és ideje kimondani, mi működtetjük az országot, mi termelünk, mi szolgáltatunk, mi tartjuk mozgásban a gazdaságot, nélkülünk nincs semmi” – fogalmazott Zlati Róbert.

Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke hiányolta, hogy a leendő kormány képviselői nem vesznek részt a MASZSZ majálisán. Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke elmondta: Kapitány István leendő gazdasági minisztert meghívták, de csapatából azt a választ kapták, hogy a kormányalakítás miatt nem fér bele a majális a programjukba, de fontosnak tartják a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseket.

Az emlékkőnél tartott rendezvény után a résztvevők a Városligeti fasorba vonultak, a MASZSZ székházához, ahol Karácsony Gergely főpolgármester tartott beszédet.

„Talán közelében vagyunk annak, hogy olyan politika legyen Magyarországon, amely komolyan veszi a munkavállalók érdekeit, a munkavállalókat képviselő szakszervezeteket” – fogalmazott a főpolgármester.

Az új kormány előtt álló feladatok közül kiemelte, hogy helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a „rabszolgatörvényt” és a külföldi munkavállalók szervezett behozatalát.

„Teli reménnyel és persze kérdésekkel is, de nagyon várjuk az új kormány megalakulását” – mondta Karácsony Gergely.

„Amit ebben az országban szeretnénk látni, annak éppen az az értelme, hogy a nagyon sokszínű választói koalíció, amely elküldte Orbán Viktort, ne érezze magát újra ellenzékben, amikor az új kormány megalakul” – tette hozzá.

A szervezők több programmal is várták a MASZSZ majálisának résztvevőit, így például kerekasztal-beszélgetésekkel, zenével, csocsóval, gyermeksarokkal.

Kezdőlap    Belföld    „Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Újraindultak a tárgyalások Ukrajna jövőjéről, az oroszok tűzszünetet akarnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Amerika és Oroszország ismét tárgyalni kezdett az ukrajnai háború lezárásáról, ukrán források szerint Moszkva tűzszünetet is felajánlott a szankciók fokozatos feloldásáért cserébe. Putyin elnök nyilvánosan arról kommunikál, hogy a május 9-ei hétvégére legalább egy átmeneti fegyvernyugvást szeretne nyélbe ütni. Közben Ukrajna és Izrael diplomáciai botránya rendeződni látszik - Jeruzsálem nem engedi kikötni azt a hajót, amely állítólag lopott ukrán gabonát akart eladni a zsidó államnak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hollywood-i film készül Örkény István kultikus művéből: a Harry Potter sztárja is ott van a szereplőgárdában

Hollywood-i film készül Örkény István kultikus művéből: a Harry Potter sztárja is ott van a szereplőgárdában

A rendező elmondása szerint Örkény mesterművének feldolgozása egyszerre lesz humoros és szívszorító.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says clock paused on deadline to seek approval for Iran war

Hegseth says clock paused on deadline to seek approval for Iran war

The US defence secretary says the timer for the president to report to Congress "pauses or stops" in a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 17:01
Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt
2026. május 1. 16:26
Kiderült, ki ül be az Országgyűlésbe Szécsi Zoltán helyére
×
×