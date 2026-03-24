Paks II: újabb hatalmas beruházás indult, félmillió köbméter földet termelnek ki

Bár az utóbbi időben Paks II. kapcsán leginkább az első blokk betonalapjának a kiöntéséről lehetett sokat hallani, a napokban kezdetét vette egy másik nagyszabású munka is, amely során kialakítják a második blokk (paksi 6. blokk) alapjához szükséges munkagödröt. A terület előkészítésekor összesen 3,5 millió köbméter földet termeltek ki, ami 63 kilométernyi autópálya-építés földmunkájának felel meg – írja a vg.hu.

A beruházó tájékoztatása szerint a munkálatok 2026 végéig tartanak. A munkagödröt 23 méterig mélyítik le, maga a gödör 150 méter széles és 190 méter hosszú lesz.

Összesen harminc géppel dolgoznak a munkások, akik csaknem félmillió köbméter földet termelnek ki a következő időszakban.

A munkaterület szomszédságában, az 5. blokki nukleáris sziget szekciókra osztott területén közben egymásra épülő fázisokban halad az alaplemez kivitelezése. Egymás mellett zajlik a különböző területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, illetve földelőhálózása, a vasszerelés és az alaplemezszakaszok betonozása.

A portál emlékeztet, hogy az 5. blokk munkagödrénél a munka során felmerültek műszaki problémák, amelyek kényszerleállásokat okoztak. A kiásás végül több szakaszban másfél évig tartott. Mint írják, ha a mostani gödörásásnál nem lesznek ilyen problémák, akár még ebben az évben végezhetnek a munkálatokkal, konkrét időpontot azonban nem határoztak meg az illetékesek.