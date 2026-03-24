ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.36
usd:
335.87
bux:
122643.56
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elindult a 6. blokki munkagödör tervezési szintig történő kiemelése a paksi atomerőmű területén.
Nyitókép: paks2.hu

Paks II: újabb hatalmas beruházás indult, félmillió köbméter földet termelnek ki

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött a 6. blokki munkagödör tervezési szintig történő kiemelése.

Bár az utóbbi időben Paks II. kapcsán leginkább az első blokk betonalapjának a kiöntéséről lehetett sokat hallani, a napokban kezdetét vette egy másik nagyszabású munka is, amely során kialakítják a második blokk (paksi 6. blokk) alapjához szükséges munkagödröt. A terület előkészítésekor összesen 3,5 millió köbméter földet termeltek ki, ami 63 kilométernyi autópálya-építés földmunkájának felel meg – írja a vg.hu.

A beruházó tájékoztatása szerint a munkálatok 2026 végéig tartanak. A munkagödröt 23 méterig mélyítik le, maga a gödör 150 méter széles és 190 méter hosszú lesz.

Összesen harminc géppel dolgoznak a munkások, akik csaknem félmillió köbméter földet termelnek ki a következő időszakban.

A munkaterület szomszédságában, az 5. blokki nukleáris sziget szekciókra osztott területén közben egymásra épülő fázisokban halad az alaplemez kivitelezése. Egymás mellett zajlik a különböző területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, illetve földelőhálózása, a vasszerelés és az alaplemezszakaszok betonozása.

A portál emlékeztet, hogy az 5. blokk munkagödrénél a munka során felmerültek műszaki problémák, amelyek kényszerleállásokat okoztak. A kiásás végül több szakaszban másfél évig tartott. Mint írják, ha a mostani gödörásásnál nem lesznek ilyen problémák, akár még ebben az évben végezhetnek a munkálatokkal, konkrét időpontot azonban nem határoztak meg az illetékesek.

Kezdőlap    Belföld    Paks II: újabb hatalmas beruházás indult, félmillió köbméter földet termelnek ki

beruházás

munka

gödör

paks ii

blokk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A KiK német ruházati diszkontlánc idén mintegy 300 üzletét zárja be Európa-szerte. Ezzel párhuzamosan mindössze 75 új boltot nyitnak, így az év végére nettó 225-tel csökken az egységek száma - írja a Retail Detail.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok

A pénteki szabadedzésen az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis kocsijába.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 13:16
Védett ár a kutakon – 90 jogsértést tárt fel a NAV
2026. március 24. 13:05
„Orbán első dolga az volt 15 évvel ezelőtt, hogy tönkretette a szakszervezeteket, és elvette az emberektől a sztrájkjogot” – a DK kampányüzenetei
×
×