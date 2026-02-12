ARÉNA - PODCASTOK
A Paks II. Atomerõmû építési területe 2025. február 5-én. Ezen a napon rendezték a Paks II. Atomerõmû elsõ betonöntési ünnepségét, amellyel megkezdõdött az építési területén a Paksi Atomerõmû 5. blokk reaktorépületének alapozása.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Paksi bővítés: változás francia szereplővel

Infostart / MTI

Eldőlt, hogy ki fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, az irányítástechnikai rendszert.

Magyarországon a Framatome francia és a Roszatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energiaellátása és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Framatome vezetőivel folytatott tárgyalása után, hogy

a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert.

„Sőt a Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén” – közölte.

Majd leszögezte, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy „mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát.”

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ha a Tisza Párt megnyerné az áprilisi választást, akkor nyilvánvalóan nem mondana nemet Brüsszelnek, és hagyná, hogy a nukleáris ipart szankcionálják, és akkor vége lenne a paksi projektnek.

„Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá. Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe” – figyelmeztetett.

Valamint rámutatott, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy

ha nem épülhetne meg a paksi atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

„A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horror áron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon” – hangsúlyozta.

Nyitókép: A Paks II. Atomerőmű építési területe 2025. február 5-én. Ezen a napon rendezték a Paks II. első betonöntési ünnepségét, amellyel megkezdődött az 5. blokk reaktorépületének alapozása.

