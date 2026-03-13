Nagy a készülődés: már képzik Paks II leendő személyzetét

A paksi atomerőmű bővítése keretében már zajlik az a háttérmunka is, amely biztosítja, hogy az új blokkok üzembe helyezésekor legyen megfelelő számú, magas szinten képzett szakember a telephelyen. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzet érdeklődésére elmondta: a Paks II. atomerőmű leendő oktatóinak képzése már több éve megkezdődött. Tájékoztatása szerint a magyar szakemberek a VVER–1200 típusú blokkok üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat az oroszországi Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének oktatási központjában szerezhetik meg.

Ezek az egységek szolgálnak referenciaként a Paks II. atomerőmű számára is, ezért a képzés során az érintettek ugyanazzal a technológiával ismerkednek meg, amely később Pakson is működik majd.

A paksi atomerőmű jelenlegi blokkjaihoz képest a Paks II. projekt több szempontból is új korszakot nyit meg. Egyrészt a VVER–1200 típusú 3+ generációs egységek továbbfejlesztett biztonsági rendszerekkel, nagyobb villamos teljesítménnyel és hosszabb tervezett üzemidővel rendelkeznek, másrészt az új blokkok esetében az aktív és passzív biztonsági rendszerek, a digitális irányítástechnika és a korszerű üzemeltetési filozófia újfajta szakmai felkészültséget igényel. A leendő személyzet képzését pedig ezeknek megfelelően kell elvégezni.

Hárfás Zsolt szerint a képzés során az egyik legfontosabb állomás a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátorozása. Ennek folyamán az erőműi blokkok irányítótermének minden műszaki paraméterét, műszerezettségét és működési logikáját meg lehet ismerni, illetve el lehet sajátítani a teendőket. A pilóták képzését szolgáló egységekhez hasonlóan itt is

szimulálni lehet olyan rendkívüli helyzeteket, üzemállapotokat, amikor kritikus fontosságú a helyes döntések meghozatala és a végrehajtásuk alapos begyakorlása.

A cél az, hogy a szakemberek a jövőben éles helyzetekben is pontosan hajtsák végre az utasítás szerinti eljárásokat.

A lap beszámolója szerint a felkészítés 5–7 éves folyamat, amely a műszaki egyetemi képzéstől a szimulátoros gyakorlatokon át egészen a blokkspecifikus hatósági üzemeltetői engedélyek megszerzéséig tart. A képzés nem csak Oroszországban zajlik, ugyanis Paks II. telephelyén is megkezdődtek az oktató- és szimulátorközpont építésének földmunkálatai. A jövőben ez az oktatási központ lesz a magyarországi nukleáris képzés egyik kulcsintézménye. Itt kap helyet a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátora, valamint azok az oktatási infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a személyzet folyamatos képzését és továbbképzését.