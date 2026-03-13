ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.61
usd:
343.95
bux:
121313.07
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Paks II látványterve.
Nyitókép: paks2.hu

Nagy a készülődés: már képzik Paks II leendő személyzetét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szakemberek Oroszországban is képzéseken vesznek részt, miközben Paks II. telephelyén is megkezdődtek az oktató- és szimulátorközpont építésének földmunkálatai. Az oktatás során szimulálni lehet olyan rendkívüli helyzeteket, üzemállapotokat, amikor kritikus fontosságú a helyes döntések meghozatala és a végrehajtásuk alapos begyakorlása.

A paksi atomerőmű bővítése keretében már zajlik az a háttérmunka is, amely biztosítja, hogy az új blokkok üzembe helyezésekor legyen megfelelő számú, magas szinten képzett szakember a telephelyen. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzet érdeklődésére elmondta: a Paks II. atomerőmű leendő oktatóinak képzése már több éve megkezdődött. Tájékoztatása szerint a magyar szakemberek a VVER–1200 típusú blokkok üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat az oroszországi Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének oktatási központjában szerezhetik meg.

Ezek az egységek szolgálnak referenciaként a Paks II. atomerőmű számára is, ezért a képzés során az érintettek ugyanazzal a technológiával ismerkednek meg, amely később Pakson is működik majd.

A paksi atomerőmű jelenlegi blokkjaihoz képest a Paks II. projekt több szempontból is új korszakot nyit meg. Egyrészt a VVER–1200 típusú 3+ generációs egységek továbbfejlesztett biztonsági rendszerekkel, nagyobb villamos teljesítménnyel és hosszabb tervezett üzemidővel rendelkeznek, másrészt az új blokkok esetében az aktív és passzív biztonsági rendszerek, a digitális irányítástechnika és a korszerű üzemeltetési filozófia újfajta szakmai felkészültséget igényel. A leendő személyzet képzését pedig ezeknek megfelelően kell elvégezni.

Hárfás Zsolt szerint a képzés során az egyik legfontosabb állomás a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátorozása. Ennek folyamán az erőműi blokkok irányítótermének minden műszaki paraméterét, műszerezettségét és működési logikáját meg lehet ismerni, illetve el lehet sajátítani a teendőket. A pilóták képzését szolgáló egységekhez hasonlóan itt is

szimulálni lehet olyan rendkívüli helyzeteket, üzemállapotokat, amikor kritikus fontosságú a helyes döntések meghozatala és a végrehajtásuk alapos begyakorlása.

A cél az, hogy a szakemberek a jövőben éles helyzetekben is pontosan hajtsák végre az utasítás szerinti eljárásokat.

A lap beszámolója szerint a felkészítés 5–7 éves folyamat, amely a műszaki egyetemi képzéstől a szimulátoros gyakorlatokon át egészen a blokkspecifikus hatósági üzemeltetői engedélyek megszerzéséig tart. A képzés nem csak Oroszországban zajlik, ugyanis Paks II. telephelyén is megkezdődtek az oktató- és szimulátorközpont építésének földmunkálatai. A jövőben ez az oktatási központ lesz a magyarországi nukleáris képzés egyik kulcsintézménye. Itt kap helyet a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátora, valamint azok az oktatási infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a személyzet folyamatos képzését és továbbképzését.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy a készülődés: már képzik Paks II leendő személyzetét

oroszország

atomerőmű

képzés

személyzet

paks ii

blokk

hárfás zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik tovább a forintot

Ütik tovább a forintot

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg. A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre kitálal a debreceni CATL-gyár dolgozója: elképesztő, mit próbáltak meg eltitkolni

Végre kitálal a debreceni CATL-gyár dolgozója: elképesztő, mit próbáltak meg eltitkolni

A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Explosions in Tehran as Israel says it is launching 'wide-scale' wave of strikes

Explosions in Tehran as Israel says it is launching 'wide-scale' wave of strikes

It comes after Israel says it was targeted by fresh Iranian missiles. Meanwhile, the US moves to ease sanctions on some Russian oil to curb price rises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 08:56
Elhagyhatta a mélypontot az ipari termelés
2026. március 12. 21:30
Összeurópai céges problémát oldanának meg ezzel a tervvel
×
×