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J. D. Vance amerikai alelnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Irán: többszázmilliárd dolláros újjáépítési alap jön létre

Infostart / MTI

Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz - jelentette ki J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyezség részleteivel kapcsolatban.

Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.

Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére – fogalmazott.

Vance megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajlandó tárgyalni befagyasztott iráni vagyonelemek hozzáférhetővé tételéről, de cáfolta, hogy az Irán által hangoztatott mintegy 25 milliárd dolláros összegről lenne szó. A zárolt vagyonok feloldásánál sokkal jelentősebbnek mondta azt, hogy Irán mentesülhet a szankciók alól, amennyiben hosszú távon tartja magát az atomprogramot illetően tett vállalásokhoz.

Az alelnök az interjúban ígéretet tett arra, hogy a washingtoni kormány a héten nyilvánosságra hozza az Iránnal létrejött megállapodás, azaz a pénteken Genfben aláírni tervezett egyetértési nyilatkozat teljes szövegét.

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Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedés látszik. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.

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