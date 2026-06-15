Irán: többszázmilliárd dolláros újjáépítési alap jön létre

Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.

Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére – fogalmazott.

Vance megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajlandó tárgyalni befagyasztott iráni vagyonelemek hozzáférhetővé tételéről, de cáfolta, hogy az Irán által hangoztatott mintegy 25 milliárd dolláros összegről lenne szó. A zárolt vagyonok feloldásánál sokkal jelentősebbnek mondta azt, hogy Irán mentesülhet a szankciók alól, amennyiben hosszú távon tartja magát az atomprogramot illetően tett vállalásokhoz.

Az alelnök az interjúban ígéretet tett arra, hogy a washingtoni kormány a héten nyilvánosságra hozza az Iránnal létrejött megállapodás, azaz a pénteken Genfben aláírni tervezett egyetértési nyilatkozat teljes szövegét.