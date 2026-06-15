Gyulay Zsolt: bebizonyosodott, hogy a MotoGP hazai jövője csak a Hungaroringen képzelhető el

Elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Silverstone és Melbourne előtt, ami óriási eredmény volt – emelte ki a tavalyi Magyar Nagydíjjal kapcsolatos aktivitások elismerését Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban. Felidézte: az Európai Olimpiai Bizottság múlt heti budapesti közgyűlésén sokat beszélgetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel, hogy a támogatását kérje a Forma–1 által adott lehetőségek jobb budapesti kihasználásában.

„Mert hogyha elmegyünk más futamra a világban, akkor azt láthatjuk, hogy az F1 márkát egy-egy város és ország is nagyon-nagyon használja. Tehát nemcsak a promoter cég promotál, hanem a rendező város is kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyeket az F1 kereskedelmi értéke biztosít” – emelte ki, utalva arra, hogy Budapest közelsége rengeteget emel a mogyoródi helyszín értékelésén is.

A Magyar Nagydíjról való gondolkodás, a rendezvény értékelése kapcsán felidézte:

ha a 2015 óta folyamatos feladatokat adó stratégiai fejlesztési program nem indult volna be, akkor az idei lett volna az utolsó Forma–1-es futam Magyarországon.

Ha nem készült volna el a paddock szélesítése és új épülete, a depó szélesítése, az alagutak, az új nagy lelátó, akkor nem lépett volna életbe a 2032-ig tartó szerződéshosszabbítás, ám így még a 30-as évek végén is fognak a Hungaroringen Forma 1-es futamot rendezni.

Felmerült a kérdés, hogy MotoGP-futamot is befogadhat-e a pálya, hiszen úgy tűnik, hogy Balatonfőkajár nem marad tartósan a versenynaptárban. Erre válaszul Gyulay Zsolt elmondta: amikor a lehetőség felmerült, és tavaly novemberben Portimaóban jártak, ahol először találkoztak a Dorna képviselőivel (amely amióta az F1-es Liberty Media bevásárolta magát, MotoGP Sports Entertainment Group néven működik), akkor egyértelmű volt, hogy a cégnél a promoteri feladatokat és a futamrendezést is csak úgy tudják elképzelni, hogy azt a Forma–1-es pálya látja el.

„Budapest közelsége nagyon sokat jelent, 80-100 ezer néző is elfér, és az idei MotoGP-futamon ez már bebizonyosodott a tárgyalásoknál is, hogy a jövője csak a Hungaroringen képzelhető el ennek a motoros versenynek. Úgyhogy ha tudjuk folytatni a stratégiai fejlesztési programot, ami kiterjed a 14-es kanyarra, az 1-es kanyarra, a sikánra, a bukóterekre, valamint a rázókövekre, és ha rendbe tudjuk hozni a lelátókat is, akkor

meg tudjuk csinálni azt, hogy kombi pálya legyünk úgy, mint ahogy az Ausztriában vagy Silvestonban van, és akkor a MotoGP készen áll arra, hogy visszatérjen Magyarországra”

– mondta az elnök-vezérigazgató.

Július utolsó hétvégéjén lesz a Forma–1-es Magyar Nagydíj. Addig még van három futam, de a Mercedes egyeduralma most megtört, Lewis Hamilton győzni tudott a hét végén Barcelonában. Gyulay Zsolt kiemelte: ő mindig annak drukkol, hogy ilyen szituációk álljanak elő, hiszen a Forma–1 érdekessége éppen az, hogy változatos tud lenni, több csapat nyerhet.

„A magyarországi futam iránti érdeklődés már maximális, mert szinte az összes jegy elkelt, úgyhogy ilyen szempontból több promócióra nincs szükség, de nagyon izgalmas az, hogy hogy alakul a verseny. Szerintem a Hamilton győzelme nagyon jót tett az egésznek, nagyon érdekes volt. Soha nem jó az, hogyha egy pilóta nagyon elhúz és már korán eldől a világbajnoki cím. Úgyhogy én azt látom, hogy nagyon izgalmas futamok elé nézünk” – összegzett.

Forma–1 a vasfüggöny mögött Jubileumi fotókiállítás látható hétfőtől a budai Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy 40 éve a Drapál János Emlékversennyel június 15-én nyílt meg a Forma–1-es Magyar Nagydíj helyszíne, a Hungaroring. A megnyitón Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója felidézte: 1986-ban a szocialista építőipari vállalatok rohamtempóban, tíz hónap alatt építették meg a mogyoródi pályát, amelyet egy motorversennyel avattak fel, majd az első Forma-1-es futamra több mint 200 ezren látogattak ki. A „40 éves a Hungaroring” című, 30 tablón, stílszerűen 40 képből álló jubileumi fotókiállítás hétfőtől az idei, július 26-i Forma-1-es futam végéig tekinthető meg a Millenáris parkjában, akár esténként is.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.