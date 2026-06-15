Faragó Tamás: óriási dolog, hogy a Ferencváros férfi és női csapata is dobogós Európában

Ha nem is ült Európa trónjára idén, a Ferencváros tette nagy azáltal, hogy mind a női, mind a férfi csapata a legjobb négy között van Európában; Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó szerint óriási dolog egy egyesület számára, ráadásul a női csapatnak kevés kellett volna a BL-győzelemhez úgy, hogy előzőleg vesztett állásból a büntetőpárbajt kiharcolva verekedték magukat a fináléba, ahol sokáig megint minden úgy zajlott, mint az elődöntőben, de ezúttal egyenlíteni nem sikerült, a görög Olimpiakosz játékosai közül többen nyújtottak kimagasló teljesítményt.

A Ferencváros férfi csapatának BL-bronzérme egy sikertelen, Barceloneta elleni elődöntő után jött össze, szintén az Olimpiakosz ellen, ez tehát így visszabillenti a mérleget a görögök ellen valamennyire, és itt viszont a nők elődöntős forgatókönyve érvényesült, Nyéki Balázs együttese nagyot hajrázva győzött.

„A Ferencváros férficsapatát agyonnyomta a felelősség, az esélyesség terhe. Az elődöntőben nem úgy játszott, ahogy tud, nem olyan sebességgel, nem voltak kimagasló teljesítmények, a másik oldalon viszont igen, a Fradinak pedig még szerencséje sem volt. Ha visszaemlékszünk a tavalyi vagy a tavalyelőtti szereplésre, ott a Ferencváros volt a nyerő vagy a pozitív szereplő, de sajnos a BL színvonala is jelzi, hogy nagyon-nagyon erős csapatok vettek részt ebben a küzdelemben” – ecsetelte Faragó Tamás az InfoRádióban.

De mint ismert, tíz trófeát nyert meg Nyéki Balázs irányításával a Fradi, ezután jött egy bronzérem, ezt igen sok edző elfogadná, még ha egy bronz után nem is mindenki örül... Ezt kommentálva Faragó Tamás rámutatott: Magyarországon élünk, a magyar vízilabdát megkülönbözött figyelemmel kísérik a szurkolók.

„Az eredményesség szempontjából mindig a maximumot várjuk el csapatainktól, legyen az a válogatott vagy klubcsapat, de a Ferencváros szereplése példaértékű. Amit csak véghez vitt az elmúlt években, az mindenképpen demonstrálta, hogy a magyar vízilabda visszakerült az élvonalba, sőt olyan minőséget képvisel, amely igaz, hogy elveszített egy mérkőzést, de utána képes volt talpra állni és megmutatni igazi erejét.”

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.