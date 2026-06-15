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Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Molesztálta diákjait a két tanár Hajdú-Biharban – videó

Infostart / MTI

Elfogták, őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta azt az 57 éves férfit és 55 éves nőt, akik tanárként gyerekeket molesztáltak – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a nyomozóknak olyan információ jutott a tudomásukra, hogy egy oktatási intézményben két tanár – egymástól függetlenül, a másik cselekményéről nem tudva – gyerekeket molesztál, szexuálisan közeledik egy-egy diákjához.

A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra. Május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, míg június 10-én a tanárnőn. Otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.

A nyomozók tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett és más bűncselekmények miatt kihallgatták, őrizetbe vették mindkettőjüket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött – áll a közleményben.

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