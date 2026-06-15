Molesztálta diákjait a két tanár Hajdú-Biharban – videó

A közlemény szerint a nyomozóknak olyan információ jutott a tudomásukra, hogy egy oktatási intézményben két tanár – egymástól függetlenül, a másik cselekményéről nem tudva – gyerekeket molesztál, szexuálisan közeledik egy-egy diákjához.

A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra. Május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, míg június 10-én a tanárnőn. Otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.

A nyomozók tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett és más bűncselekmények miatt kihallgatták, őrizetbe vették mindkettőjüket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött – áll a közleményben.