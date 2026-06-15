Kezdődik a vívó-Eb – a szövetségi kapitány dobogóra várja a nagy megújuláson átment férfi párbajtőrcsapatot

Kedden kezdődik és vasárnapig tart a vívó Európa-bajnokság, melynek a franciaországi Antony ad otthont. A magyar válogatott tagjai közül igazán nagy teher most a férfi párbajtőrözőkön van, miután a tavaszi csapatversenyek nem sikerültek jól. A szövetségi kapitány az Eb kezdete előtt latolgatta az esélyeket az InfoRádióban.

Boczkó Gábor először is azt emelte ki, hogy hosszú szezon van a magyar versenyzők mögött, akik túl sokat nem tudtak pihenni, úgyhogy „lendületből mennek neki” az Európa-bajnokságnak. A kontinensviadal előtti edzőtáborokban nagyon kemény munka zajlott, eléggé elfáradtak a válogatott kerettagok. A szakember bízik benne, hogy a néhány napos pihenő elegendő lesz arra, hogy „újra összeálljon a vívásuk” a versenyzőinknek. Abban reménykedik, hogy hasonlóan szép eredményeket érnek el Franciaországban, mint a tavalyi világversenyeken, sőt még eredményesebbek tudnak lenni.

A szövetségi kapitány határozottan kijelentette:

szeretné, ha több csapatunk végezne érmes helyen a 2025-ös évhez képest.

Emlékeztetett, hogy a tavalyi, olaszországi Eb-n csak a férfi kardcsapat zárt dobogós helyen (aranyérem). Arra számít, hogy a kedden rajtoló kontinensbajnokságon a többi fegyvernem csapatai is felzárkóznak, és több magyar csapat is éremért küzd majd. Ez az előrelépés az olimpiai kvalifikáció szempontjából is nagyon fontos, ami ugyan hivatalosan csak jövő áprilisban kezdődik, de Boczkó Gábor szeretné,

ha addigra olyan csapatok állnának össze, és olyan ranglistahelyezéseik lennének, hogy jó pozícióból lehessen várni a folytatást,

és „ne hátulról kelljen előre eljönni, hanem inkább megtartani azt a pozíciót, ami esetlegesen már kvalifikációt jelent majd”.

Meg kellett újulnia a férfi párbajtőrcsapatnak

Az elmúlt időszak a magyar férfi párbajtőrözőknek kevésbé sikerült jól, ami a csapatversenyeket illeti. A szövetségi kapitány elmondta: ebben a fegyvernemben történtek változások a felkészülés során. Reméli, hogy ennek a pozitív jelei már megmutatkoznak a franciaországi Európa-bajnokságon is. Tavaly az olimpiai címvédő magyar férfi párbajtőrcsapat nem jutott be a legjobb négy közé az Eb-n, ami óriási csalódás volt. Boczkó Gábor egyértelműen javulást vár tőlük, és képesnek tartja őket arra, hogy elcsípjenek egy dobogós helyet. Mint fogalmazott, olimpiai bajnok csapat számára ez nem lehet elérhetetlen cél, és látja is a spirituszt a csapattagokban.

A szövetségi kapitány a férfi párbajtőrcsapattal kapcsolatban úgy fogalmazott, „lement az olimpiai hájp, újra elkezdődtek a szürke hétköznapok, és mintha megelégedtek volna egy kicsit a versenyzők”. Mint mondta, ez általában így is szokott lenni, ez nem újdonság, de muszáj megújulni. Felidézte, hogy 25-26 évesen lettek olimpiai bajnokok, és

Párizsban „kifordult velük a világ”, most azonban következik a „felnőtté válás” időszaka. Koch Mátéék az olimpiai bajnoki címnek köszönhetően ismertek lettek, aminek a feldolgozása nem egyszerű dolog.

Boczkó Gábor az elmúlt időszakra visszatekintve elmondta: fontos volt, hogy új impulzusok érjék a férfi párbajtőrcsapat tagjait, ennek érdekében új edzésmunkához nyúltak, hogy újra sikeréhesek és motiváltak legyenek a versenyzők. Nem tagadta, ez nem volt könnyű dolog egy olyan kimagasló eredmény után, mint az olimpiai aranyérem. A magyar férfi párbajtőrcsapat azért a tavalyi, tbiliszi vb-n ismét nagyot villantott, hiszen aranyérmet nyert, utána viszont megint egy nehezebb időszak következett. Az utóbbi időben próbálták megtalálni a kiutat a gödörből, ezért kompetitívebb edzéseken vettek részt, illetve stimulálták azokat a szituációkat, amelyek versenyen előfordulhatnak. A szövetségi kapitány bízik benne, hogy sikerült megtalálni azt a formát, amivel újra eredményesek lehetnek.

Egyéniben egyébként eddig sem lehetett panasz a magyar férfi párbajtőrözőkre. Boczkó Gábor teljesen reálisnak tartja, hogy ha Andrási Tibor még egy kicsit előrelép, akkor

négy magyar is lehet a legjobb tizenhat között a világranglistán,

ilyenre pedig nem is emlékszik Boczkó Gábor sem az aktív versenyzői pályafutásából, sem az edzői karrierjéből. A magyar férfi párbajtőrözők az utóbbi időben egyéniben szép számban nyertek érmeket világkupákon vagy Grand Prix-versenyeken.

A szövetségi kapitány elképzelhetőnek tartja, hogy az egyik magyar férfi párbajtőröző egyéniben dobogóra állhat a franciaországi Eb-n, a legjobb nyolc közé pedig akár két magyar is bekerülhet. A tavalyi Európa-bajnokságon Siklósi Gergely egyéniben harmadik lett, Nagy Dávid pedig az első helyen végzett az áprilisi, budapesti Grand Prix-n, ami azt jelzi, hogy vannak esélyeseink. „Nagyon bízom abban, hogy a csapat össze tud állni, és az egyéni kvalitásokat egy csapattá tudjuk gyúrni, aminek remélhetőleg meglesz az eredménye” – összegzett Boczkó Gábor.

A magyar Eb-keret tagjai Férfi kard: Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas), Szatmári András (MTK), Dallos Benedek (Vasas)

Férfi párbajtőr: Nagy Dávid (Vasas), Koch Máté (Vasas), Andrásfi Tibor (BVSC), Siklósi Gergely (Honvéd)

Férfi tőr: Szemes Gergő (FTC), Dósa Dániel (Törekvés), Tóth Gergely (FTC), Mihályi Andor (Ludovika)

Női kard: Battai Sugár (DEAC), Spiesz Anna (Vasas), Szűcs Luca (BVSC), Pusztai Liza (BVSC)

Női párbajtőr: Muhari Eszter (Tatabánya), Büki Lili (Tatabánya), Borsody Emma (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI)

Női tőr: Pásztor Flóra (Törekvés), Kondricz Kata (Honvéd), Papp Jázmin (FTC), Lupkovics Dóra (Honvéd, csak egyéniben), Kollár Anna (Törekvés, csak csapatban)

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.