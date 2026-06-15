Ronald Koeman felesége halálos beteg, a szövetségi kapitány csak egy dolgot szeretne

A japánnal játszott 2-2-es döntetlen után többen is azzal vádolták Ronald Koeman szövetségi kapitányt, hogy meggondolatlan cseréivel elveszítette a csapat egyensúlyát, és még ha Hollandia tovább is jut, szinte biztosan Brazíliával vagy Marokkóval találkozik a következő fordulóban. Ez pedig megnehezítené Koeman dolgát, a szakember ugyanis kivételes sportsikerről álmodik, hogy legnagyobb vágya teljesüljön – írja a 24.hu.

A szövetségi kapitány azonban teljes csendben csak egy dolgoz kíván: hogy láthassa beteg feleségét a július 19-i, New York-i döntő során. Neje, Bartina 2010 óta küzd a mellrákkal, amely a kezelés után 2018-ban kiújult, áttéteket képezve a gerincben. Nyolc hónappal ezelőtt a májban is áttéteket fedeztek fel nála.

A szövetségi kapitány nem nagyon beszél erről a nyilvánosság előtt, ám tavaly októberben, a Málta elleni mérkőzésre való felkészülés során egy napra el kellett hagynia az edzőtábort, akkor is csak annyit jegyzett meg, a feleségéhez volt köze a távozásának.

Végül a múlt héten, a csapat edzőtáborában a szakember megszólalt a helyzetről, és elmondta, hogy felesége nem tarthatott vele a tengerentúlra, ugyanis minden szerdán kezelésre kell járnia. „A foci egyfajta menekülőút számomra. Sokat tartjuk a kapcsolatot, mindenről beszélünk. Gyakran arról, hogy hogyan érzi magát. A kezelések után mindig van egy-két nap, amikor érzi a mellékhatásokat, erről beszélgetünk… Távolról élem át vele együtt” – nyilatkozta Ronald Koeman.

Bartina mintegy másfél hete nyíltan beszélt a De Telegraaf egyik mellékletében a betegséggel folytatott harcáról. Kijelentette: „Nem akarom még elhagyni ezt a világot. És amíg itt vagyok, élőnek akarom érezni magam.” Úgy fogalmazott, hogy napról napra él, semmit sem tud előre megtervezni, ami néha frusztráló. Azt is tudomásul veszi, hogy férje a futballért él, de úgy érzi, ez a mostani vébé az utolsó időszaka edzőként.