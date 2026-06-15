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Ronald Koeman head coach of Barcelona reacts during the La Liga Santander match between Cadiz CF and FC Barcelona at Estadio Nuevo Mirandilla on September 23, 2021 in Cadiz, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images

Ronald Koeman felesége halálos beteg, a szövetségi kapitány csak egy dolgot szeretne

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Sokan elégedetlenek a holland válogatott teljesítményével, Ronald Koeman szövetségi kapitány is rengeteg kritikát kap emiatt, amit látszólag jól visel. Csakhogy súlyos magánéleti teher nehezedik a vállára: felesége halálos beteg, és a szakember remélni, hogy házastársa még utána utazhat az Egyesült Államokba.

A japánnal játszott 2-2-es döntetlen után többen is azzal vádolták Ronald Koeman szövetségi kapitányt, hogy meggondolatlan cseréivel elveszítette a csapat egyensúlyát, és még ha Hollandia tovább is jut, szinte biztosan Brazíliával vagy Marokkóval találkozik a következő fordulóban. Ez pedig megnehezítené Koeman dolgát, a szakember ugyanis kivételes sportsikerről álmodik, hogy legnagyobb vágya teljesüljön – írja a 24.hu.

A szövetségi kapitány azonban teljes csendben csak egy dolgoz kíván: hogy láthassa beteg feleségét a július 19-i, New York-i döntő során. Neje, Bartina 2010 óta küzd a mellrákkal, amely a kezelés után 2018-ban kiújult, áttéteket képezve a gerincben. Nyolc hónappal ezelőtt a májban is áttéteket fedeztek fel nála.

A szövetségi kapitány nem nagyon beszél erről a nyilvánosság előtt, ám tavaly októberben, a Málta elleni mérkőzésre való felkészülés során egy napra el kellett hagynia az edzőtábort, akkor is csak annyit jegyzett meg, a feleségéhez volt köze a távozásának.

Végül a múlt héten, a csapat edzőtáborában a szakember megszólalt a helyzetről, és elmondta, hogy felesége nem tarthatott vele a tengerentúlra, ugyanis minden szerdán kezelésre kell járnia. „A foci egyfajta menekülőút számomra. Sokat tartjuk a kapcsolatot, mindenről beszélünk. Gyakran arról, hogy hogyan érzi magát. A kezelések után mindig van egy-két nap, amikor érzi a mellékhatásokat, erről beszélgetünk… Távolról élem át vele együtt” – nyilatkozta Ronald Koeman.

Bartina mintegy másfél hete nyíltan beszélt a De Telegraaf egyik mellékletében a betegséggel folytatott harcáról. Kijelentette: „Nem akarom még elhagyni ezt a világot. És amíg itt vagyok, élőnek akarom érezni magam.” Úgy fogalmazott, hogy napról napra él, semmit sem tud előre megtervezni, ami néha frusztráló. Azt is tudomásul veszi, hogy férje a futballért él, de úgy érzi, ez a mostani vébé az utolsó időszaka edzőként.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ronald Koeman felesége halálos beteg, a szövetségi kapitány csak egy dolgot szeretne

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