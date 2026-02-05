ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
Paks II látványterve.
Nyitókép: paks2.hu

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Paks II-vel kapcsolatban

Infostart / MTI

Lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is "építés alatt álló atomerőműnek" minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen kifejtette, hogy ez a mostani esemény ismételten bizonyítja, hogy igaz a régi bölcsesség, miszerint a „magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”, minthogy a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

„Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. Egy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia a legmodernebb, legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj” – szögezte le.

Szerinte napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben.

„A ma Európában folyamatban lévő nukleáris beruházások közül a legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezés a Paks II., ez az európai kontinens nukleáris újjáéledésének zászlóshajója” – hangoztatta. Valamint kiemelte, hogy a beruházást sokan próbálták és próbálják is megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők.

Azt is mondta: „Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk, hogy az Egyesült Államok eltörli a Paks II.-vel kapcsolatban korábban elfogadott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk is meg, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be. Az ellenzéket pedig le fogjuk győzni”.

„Ez a három alapfeltétele annak, hogy a Paks II. beruházás időben, gyorsan meg tudjon valósulni. És ez azért is fontos, mert Paks II. jelenti a garanciát Magyarország hosszú távú energiabiztonságára, és a Paks II. jelenti a garanciát a rezsicsökkentés fenntartására" – tette hozzá. A miniszter kiemelte, hogy az első beton majd az atomerőmű vezénylő épületének stabil bázisát fogja biztosítani, és ennek a földbe kerülése nyomán

a projekt immár a NAÜ sztenderdjei alapján is „építés alatt álló" reaktornak fog számítani.

„Még néhány év, még néhány évnyi kivitelezés, még néhány évnyi nagy munka, s a Paks II.-t ráköthetjük Magyarország villamosenergia-hálózatára, és ezáltal óriási lépést teszünk a magyar energiaszuverenitás elérése érdekében” - mondta. „A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és ezután a mérföldkő után még fontosabb feladataink lesznek. A beruházást fel kell gyorsítani és minél előbb be is kell fejezni" – tette hozzá.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója nagyszerű napnak nevezte ezt Magyarország, Oroszország, a nukleáris együttműködés és a fenntartható energia számára, s aláhúzta, hogy a paksi beruházás erőteljes jelképe lesz Magyarország jólétének és jelentős európai gazdasággá válásának. Emlékeztetett, hogy erős ellenszélben kellett dolgozni a projekten, így ez az elszántság, az akaraterő egy jó példája is szavai szerint.

„Csakis ünnepelhetjük a tényt, hogy együtt képesek voltak leküzdeni ezeket a nehézségeket – legyenek azok politikai, demográfiai, pénzügyi vagy egyéb jellegűek –, és előrevinni a projektet” – jelentette ki.

