Tizenhárom vb-résztvevő ország szövetsége „nekiesett” az UEFA elnökének

A tornán részt vevő 13 labdarúgó-szövetsége közös nyilatkozatot adott ki Aleksander Čeferin UEFA-elnök ellen, miután nyilvánosan kijelentette, hogy ebben az új, 48 csapatos kiadásban vannak „érdektelen” mérkőzések.

„A Zöld-foki-szigetek, Curaçao, Üzbegisztán, a Kongói DK, Haiti, Algéria, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Ghána, Szenegál, Elefántcsontpart és Dél-Afrika labdarúgó-szövetségei mély csalódottságuknak adnak hangot Aleksander Čeferin UEFA-elnöknek a FIFA-világbajnokság kibővítésével és számos mérkőzés »érdektelennek« minősítésével kapcsolatos legutóbbi kijelentései miatt” – áll a közösségi médiában közzétett közös közleményben.

„Országaink számára egyetlen FIFA-világbajnoki mérkőzés sem jelentéktelen. Országaink számára a FIFA-világbajnokságra való kijutás történelmi eredmény és egy generációk által közös álom megvalósulása” – olvasható. „Azt sugallni, hogy egyes mérkőzéseink így vagy úgy kevésbé fontosak, mélységesen kiábrándító, és a játékosok, edzők, klubok, futballvezetők és szurkolók erőfeszítéseinek, áldozatainak és törekvéseinek figyelmen kívül hagyását jelenti szerte a világon.”

A nyilatkozatban ezek a szövetségek megerősítik, hogy „minden kijutás mögött évek munkája és befektetése áll. Minden nemzeti csapat mögött egész közösségek és emberek milliói állnak, akik a futballt a büszkeség, a remény és az egység forrásának tekintik.”

„A futball nem egy kis csoportnyi kiváltságos vezetőé. Ereje egyetemességében rejlik. A FIFA-világbajnokság a világ legnagyobb futballversenye pontosan azért, mert különböző kultúrákat, különböző történelmeket és különböző futballutakat hoz össze” – jelentik ki határozottan. „Sok ország számára a FIFA-világbajnokságon való részvétel nem csupán sportteljesítmény. Ez egy olyan pillanat, amely egy generációt inspirál, felgyorsítja a futball fejlődését, és életre szóló emlékeket teremt.”

Végül a dokumentum „tiszteletben tartja” „minden olyan nemzetet, amely kiharcolta a részvétel jogát”, mivel ezt „saját érdemei alapján” tette meg: „Minden meccs számít”.