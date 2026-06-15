Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

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Pósfai Gábor közölte: a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak; ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat.

Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás – tette hozzá a miniszter.

Elmondta, a tanácskozáson – ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták – volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket.