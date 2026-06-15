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Az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülése az Országház Széll Kálmán-termében 2026. június 15-én. Szemben középen Sopov Ildikó Éva, a bizottság Tisza párti elnöke.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust.

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Pósfai Gábor közölte: a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak; ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat.

Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás – tette hozzá a miniszter.

Elmondta, a tanácskozáson – ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták – volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket.

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Kezdőlap    Belföld    Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

belügyminisztérium

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migrációs paktum

pósfai gábor

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Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában
Cikkünk frissül

Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust.
 

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