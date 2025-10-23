Mutatjuk, mire ne nyomjon rá, ha a Posta keresi!

Általában csak pár száz forintot kérnek, de nem ez a céljuk: a banki adatiankat akarják. A Magyar Posta nevében megfogalmazott levélben a felhasználókat fizetési kötelezettség megfizetésére kérik annak érdekében, hogy át tudják venni a csomagjukat – írja a divany.hu. A megtévesztő küldeményben azonban arról tájékoztatják a címzetteket, hogy a nevükre érkezett, épp vámkezelés alatt álló pakkot csak a vámkezelési díj befizetése után kaphatják meg.

Ehhez még egy betűkből és számokból álló, 14 karakteres azonosítót is mellékelnek, valamint megadják a fizetendő összeget is, amely rendszerint néhány száz forint.

A trükk csak ezután következik:

a levélbe ágyazott „Díj befizetése” gomb megnyomásával a gyanútlan felhasználók vagy egy rosszindulatú, kártékony szoftvert telepítenek az eszközükre, vagy adathalász oldalra kerülnek,

az itt megadott adatok és a bankszámlán lévő pénz pedig a hekkerek birtokába.

Így néz ki egy hasonló csaló üzenet:

Ilyen adathalász csaló üzenetekkel próbálják meg megszerezni a banki adatainkat

A Magyar Posta éppen ezért az oldalán hosszú összefoglalóban hívja fel a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyen gyanús e-mailt vagy SMS-t kap, semmiképp se kattintson a benne szereplő hivatkozásra, linkre vagy gombra, és ne adjon meg adatokat!

Első lépésben ellenőrizzük a feladó e-mail-címét vagy SMS esetén a küldő telefonszámát, mert abból azonnal látszik, hogy nem a Magyar Posta hivatalos elektronikus címéről vagy telefonszámáról érkezett a megkeresés.

A domain neve is árulkodó:

a posta sosem küld .com végződésű e-mail-címről e-mailt,

az ő hivatalos üzenetek minden esteben a posta.hu tartományból érkeznek, és a linkek is kizárólag erre a domainre mutatnak. Ennek ellenőrzéséhez érdemes az egérmutatót a hivatkozás fölé vinni, mielőtt rákattintanánk.

A posta figyelmeztet arra is, hogy online vagy SMS-ben csak nemzetközi küldemények vámkezelési díjával kapcsolatban küld értesítést, amelyekben mindig a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam cím szerepel. Minden más, vámmentességet vagy kifizetést sürgető üzenet kapcsán kezdjünk gyanakodni – az ilyen leveleket azonnal töröljük, és semmiképp se kattintsunk a bennük lévő hivatkozásokra.