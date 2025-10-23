ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.71
usd:
335.99
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
user typing login and password, cyber security concept, data protection and secured internet access, cybersecurity
Nyitókép: anyaberkut/Getty Images

Mutatjuk, mire ne nyomjon rá, ha a Posta keresi!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ha rákattintunk a „Díjfizetés” gombra, ellopják az adatainkat! Fizetési kötelezettségre hivatkozva, a Magyar Posta nevében küldenek e-mailt, amelyben díjfizetésre szólítják fel a címzettet.

Általában csak pár száz forintot kérnek, de nem ez a céljuk: a banki adatiankat akarják. A Magyar Posta nevében megfogalmazott levélben a felhasználókat fizetési kötelezettség megfizetésére kérik annak érdekében, hogy át tudják venni a csomagjukat – írja a divany.hu. A megtévesztő küldeményben azonban arról tájékoztatják a címzetteket, hogy a nevükre érkezett, épp vámkezelés alatt álló pakkot csak a vámkezelési díj befizetése után kaphatják meg.

Ehhez még egy betűkből és számokból álló, 14 karakteres azonosítót is mellékelnek, valamint megadják a fizetendő összeget is, amely rendszerint néhány száz forint.

A trükk csak ezután következik:

a levélbe ágyazott „Díj befizetése” gomb megnyomásával a gyanútlan felhasználók vagy egy rosszindulatú, kártékony szoftvert telepítenek az eszközükre, vagy adathalász oldalra kerülnek,

az itt megadott adatok és a bankszámlán lévő pénz pedig a hekkerek birtokába.

Így néz ki egy hasonló csaló üzenet:

Ilyen adathalász csaló üzenetekkel próbálják meg megszerezni a banki adatainkat
Ilyen adathalász csaló üzenetekkel próbálják meg megszerezni a banki adatainkat

A Magyar Posta éppen ezért az oldalán hosszú összefoglalóban hívja fel a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyen gyanús e-mailt vagy SMS-t kap, semmiképp se kattintson a benne szereplő hivatkozásra, linkre vagy gombra, és ne adjon meg adatokat!

Első lépésben ellenőrizzük a feladó e-mail-címét vagy SMS esetén a küldő telefonszámát, mert abból azonnal látszik, hogy nem a Magyar Posta hivatalos elektronikus címéről vagy telefonszámáról érkezett a megkeresés.

A domain neve is árulkodó:

a posta sosem küld .com végződésű e-mail-címről e-mailt,

az ő hivatalos üzenetek minden esteben a posta.hu tartományból érkeznek, és a linkek is kizárólag erre a domainre mutatnak. Ennek ellenőrzéséhez érdemes az egérmutatót a hivatkozás fölé vinni, mielőtt rákattintanánk.

A posta figyelmeztet arra is, hogy online vagy SMS-ben csak nemzetközi küldemények vámkezelési díjával kapcsolatban küld értesítést, amelyekben mindig a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam cím szerepel. Minden más, vámmentességet vagy kifizetést sürgető üzenet kapcsán kezdjünk gyanakodni – az ilyen leveleket azonnal töröljük, és semmiképp se kattintsunk a bennük lévő hivatkozásokra.

Kezdőlap    Belföld    Mutatjuk, mire ne nyomjon rá, ha a Posta keresi!

posta

csalás

üzenet

sms

adathalász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
 

Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni

Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, ennyi forintba fáj nekik

Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, ennyi forintba fáj nekik

A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 07:53
Ijesztő számok: terjed a szifilisz Magyarországon
2025. október 23. 07:35
Bezavar a közösségi közlekedésbe az óraátállítás
×
×
×
×