A vízművektől keresik? Legyen óvatos!

Az utóbbi hónapokban egyre több bejelentés érkezett a hatóságokhoz és a víziközmű-szolgáltatókhoz, amelyek szerint egyre kifinomultabb módon próbálnak meg átverni minket a vízművek nevében – írja az atv.hu.

A bűnözők SMS-ben, e-mailben, telefonon, sőt személyesen is próbálkoznak az ügyfeleknél, és akit sikerül becsapniuk, attól pénzt és adatokat lophatnak.

SMS-ben a csalók sürgető üzeneteket küldenek rendezendő tartozásról, benne egy linkkel, ahol az áldozat rendezheti állítólagos elmaradását. Ez azonban nem a vízművekhez tartozik, hanem így próbálják ellopni a célszemély bankkártya- és belépési adatait.

Az e-mailben érkező üzenetek gyakran vízszámla befizetésére emlékeztetnek, és szintén megtévesztő, adathalász oldalra vezető hivatkozást tartalmaznak.

Telefonon keresztül a csalók vízkorlátozással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetik az ügyfeleket, így rávéve azokat, hogy fizessenek.

Személyes megkereséskor pedig ingyenes vízvizsgálatot ajánlanak, így próbálnak bejutni az áldozathoz, eközben pedig személyes adatokat, hozzáféréseket kérhetnek.

Az ország több pontjáról is jelentettek már eseteket, így Budapesten a Fővárosi Vízművek, Mezőföld térségében a Mezőfördvíz Kft., Miskolcon a Miskolci Vízmű Kft. nevében, illetve országszerte számos helyen a helyi vízműre hivatkozva próbálkoztak már a csalók a rendőrség szerint.

Ha tehát gyanús üzenetet kapunk, a következőket tehetjük: