A vízművektől keresik? Legyen óvatos!

Az utóbbi hónapokban egyre több bejelentés érkezett a hatóságokhoz és a víziközmű-szolgáltatókhoz, amelyek szerint egyre kifinomultabb módon próbálnak meg átverni minket a vízművek nevében – írja az atv.hu.
A bűnözők SMS-ben, e-mailben, telefonon, sőt személyesen is próbálkoznak az ügyfeleknél, és akit sikerül becsapniuk, attól pénzt és adatokat lophatnak.
- SMS-ben a csalók sürgető üzeneteket küldenek rendezendő tartozásról, benne egy linkkel, ahol az áldozat rendezheti állítólagos elmaradását. Ez azonban nem a vízművekhez tartozik, hanem így próbálják ellopni a célszemély bankkártya- és belépési adatait.
- Az e-mailben érkező üzenetek gyakran vízszámla befizetésére emlékeztetnek, és szintén megtévesztő, adathalász oldalra vezető hivatkozást tartalmaznak.
- Telefonon keresztül a csalók vízkorlátozással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetik az ügyfeleket, így rávéve azokat, hogy fizessenek.
- Személyes megkereséskor pedig ingyenes vízvizsgálatot ajánlanak, így próbálnak bejutni az áldozathoz, eközben pedig személyes adatokat, hozzáféréseket kérhetnek.
Az ország több pontjáról is jelentettek már eseteket, így Budapesten a Fővárosi Vízművek, Mezőföld térségében a Mezőfördvíz Kft., Miskolcon a Miskolci Vízmű Kft. nevében, illetve országszerte számos helyen a helyi vízműre hivatkozva próbálkoztak már a csalók a rendőrség szerint.
Ha tehát gyanús üzenetet kapunk, a következőket tehetjük:
- Ne kattintsunk a linkekre! A hivatalos vízművek oldalak soha nem kérnek ilyen módon befizetést.
- Ne adjunk meg adatokat! Se bankkártyaszámot, se jelszót! A valódi vízművek nem kérnek ilyen információkat.
- Ellenőrizzük a feladót! Ha e-mailben vagy SMS-ben kaptunk üzenetet, alaposan vizsgáljuk meg a küldő címét. A csalók gyakran hamisítanak hitelesnek tűnő e-mail címeket.
- Hívjuk fel a szolgáltatót! Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy valódi üzenetet kaptunk, mindig közvetlenül a vízművek ügyfélszolgálatán érdeklődjünk.
- Értesítsük a bankot és a rendőrséget! Ha úgy érezzük, hogy valóban átvertek minket, azonnal értesítsük a bankunkat és a helyi hatóságokat, hogy ne történhessen nagyobb károkozás.