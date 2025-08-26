ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.32
usd:
340
bux:
105155.63
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A vízművektől keresik? Legyen óvatos!

Infostart

A csalók országszerte a vízszolgáltatóra hivatkozva támadnak minden elképzelhető módon.

Az utóbbi hónapokban egyre több bejelentés érkezett a hatóságokhoz és a víziközmű-szolgáltatókhoz, amelyek szerint egyre kifinomultabb módon próbálnak meg átverni minket a vízművek nevében – írja az atv.hu.

A bűnözők SMS-ben, e-mailben, telefonon, sőt személyesen is próbálkoznak az ügyfeleknél, és akit sikerül becsapniuk, attól pénzt és adatokat lophatnak.

  • SMS-ben a csalók sürgető üzeneteket küldenek rendezendő tartozásról, benne egy linkkel, ahol az áldozat rendezheti állítólagos elmaradását. Ez azonban nem a vízművekhez tartozik, hanem így próbálják ellopni a célszemély bankkártya- és belépési adatait.
  • Az e-mailben érkező üzenetek gyakran vízszámla befizetésére emlékeztetnek, és szintén megtévesztő, adathalász oldalra vezető hivatkozást tartalmaznak.
  • Telefonon keresztül a csalók vízkorlátozással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetik az ügyfeleket, így rávéve azokat, hogy fizessenek.
  • Személyes megkereséskor pedig ingyenes vízvizsgálatot ajánlanak, így próbálnak bejutni az áldozathoz, eközben pedig személyes adatokat, hozzáféréseket kérhetnek.

Az ország több pontjáról is jelentettek már eseteket, így Budapesten a Fővárosi Vízművek, Mezőföld térségében a Mezőfördvíz Kft., Miskolcon a Miskolci Vízmű Kft. nevében, illetve országszerte számos helyen a helyi vízműre hivatkozva próbálkoztak már a csalók a rendőrség szerint.

Ha tehát gyanús üzenetet kapunk, a következőket tehetjük:

  • Ne kattintsunk a linkekre! A hivatalos vízművek oldalak soha nem kérnek ilyen módon befizetést.
  • Ne adjunk meg adatokat! Se bankkártyaszámot, se jelszót! A valódi vízművek nem kérnek ilyen információkat.
  • Ellenőrizzük a feladót! Ha e-mailben vagy SMS-ben kaptunk üzenetet, alaposan vizsgáljuk meg a küldő címét. A csalók gyakran hamisítanak hitelesnek tűnő e-mail címeket.
  • Hívjuk fel a szolgáltatót! Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy valódi üzenetet kaptunk, mindig közvetlenül a vízművek ügyfélszolgálatán érdeklődjünk.
  • Értesítsük a bankot és a rendőrséget! Ha úgy érezzük, hogy valóban átvertek minket, azonnal értesítsük a bankunkat és a helyi hatóságokat, hogy ne történhessen nagyobb károkozás.

Kezdőlap    Belföld    A vízművektől keresik? Legyen óvatos!

adatlopás

csalás

kiberbűnözés

átverés

vízmű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt
Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Hiába találkozik a hétvégén az ukrán és az amerikai küldöttség, a békéhez Moszkva és Kijev tárgyalása kellene, de a két háborús ország vezetése most inkább manőverezik – mondta az InfoRádióban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője.
 

Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új esélyt kap az élettől az ősrégi Leopard 1-es harckocsi: lerántották a leplet a Condor páncélosról

Új esélyt kap az élettől az ősrégi Leopard 1-es harckocsi: lerántották a leplet a Condor páncélosról

A német Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) légvédelmi és tűztámogató járművet fejlesztett a régi, hidegháborús Leopard 1-es harckocsik alvázára: az új harcjármű Condor névre fog hallgatni - közölte a Defence Blog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a jegybank lépése utáni reakciók: így értékel az Erste, Amundi, Equilor

Itt vannak a jegybank lépése utáni reakciók: így értékel az Erste, Amundi, Equilor

Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli double strike on Gaza hospital that killed journalists 'completely indefensible', UK PM says

Israeli double strike on Gaza hospital that killed journalists 'completely indefensible', UK PM says

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 17:31
Rálőttek a magyar képviselő kutyájára a saját otthonában
2025. augusztus 26. 16:45
Pénzt vagy életet? Megérkezett a válasz
×
×
×
×