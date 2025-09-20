ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up of mid-section of young Asian woman relaxing in cafe, shopping online using laptop and making mobile payment with credit card on hand. Lifestyle and technology. Comfortable and fast online shopping experience
Nyitókép: d3sign/Getty Images

Így úszhatjuk meg a csalást, ha online vásárolunk: megvan a részletes lista

Infostart

Online csalásokra figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal, és részletes útmutatót ad, hogyan kerüljük el őket.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelten figyeli a digitális térben előforduló megtévesztéseket, számos eljárást indított online csalások miatt. A GVH a hatósági fellépés mellett a megelőzésre is nagy hangsúlyt helyez, ezért most az online vásárlások során felmerülő veszélyekre hívja fel a fogyasztók figyelmét – közölte a GVH.

Az online térben az ajánlatok könnyedén összehasonlíthatóak, így tudatos vásárlással a legkedvezőbb termék vagy szolgáltatás rendelhető meg.

Az online vásárlás mindennapjaink részévé vált, azonban a kényelem mellett számos veszélyt is rejt magában (hamis webáruházak, rejtett költségek, adathalász e-mailek stb.) Érdemes körültekintőnek lenni a vásárlások előtt.

Mire figyeljen az online vásárlásnál?

  • Csak megbízható, ismert webáruházból rendeljen. Nézzen utána az elérhetőségeknek (cím, telefonszám). Ha nincs ügyfélszolgálat, akkor a panaszát sem fogják kezelni.
  • Ellenőrizze a weboldal URL címét. Ha a weboldal címe https:// jelekkel kezdődik (vagy lakat ikon jelenik meg) az azt jelenti, hogy a webhely rendelkezik tanúsítvánnyal. Ennek megléte igazolja, hogy az adott oldalt valóban az a vállalat üzemelteti, amelytől vásárolni kívánunk.
  • Online vásárlás esetén indokolás nélküli elállási jog illeti meg a vásárlót a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartam alatt. A termék átvételétől számított további 14 napunk van arra, hogy meggondoljuk magunkat, azaz éljünk az indokolás nélküli elállási joggal.
  • Nem azonos a vásárlót megillető védelem, ha az Európai Unió valamely tagállamából vagy nem uniós tagállamból rendelünk. Ezt mindenképp érdemes mérlegelni, ha az EU-n kívülről rendelünk meg valamit.
  • Az online vásárlásoknála vásárlói vélemények és tapasztalatok rendkívül fontos szerepet játszanak, de ezek nem mindig megbízhatóak. Legyen gyanús, ha egy weboldalon nincsenek értékelések vagy túl sok a pozitív, esetleg nagyon hasonló, illetve nyelvtanilag helytelen vélemény.
  • Csak biztonságos fizetési módot használjon, a bankkártya-adatait csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adja meg.

Ingyenes interaktív előadások

A Gazdasági Versenyhivatal fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban felkészítse a gyerekeket a tudatos internethasználatra, többek között arra, hogy az online vásárlások során milyen veszélyekre figyeljenek. 2024 januárjában ezért is indította el Digitális Tudatosság Programját, amelynek keretében a GVH szakemberei többek között az online vásárlás veszélyeiről is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni. A GVH oldalán elérhető a program leírása és diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is. A GVH Podcast csatornáján elérhető beszélgetésben a szervezők részletesen is bemutatják a programot és beszámolnak az eddigi tapasztalatokról és az oktatási anyag tartalmáról.

Mesterséges intelligencia: pályázat gyerekeknek

A GVH tapasztalata szerint a mesterséges intelligencia egyre népszerűbb a fiatalok körében is. A GVH most lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről, ezért országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet.

Kezdőlap    Belföld    Így úszhatjuk meg a csalást, ha online vásárolunk: megvan a részletes lista

gvh

csalás

online vásárlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem ejt mély sebet Európán a vámháború, de Magyarország más miatt szenvedhet

Nem ejt mély sebet Európán a vámháború, de Magyarország más miatt szenvedhet

Az Egyesült Államok 2025-ben bevezetett új vámpolitikája alapjaiban formálja át a globális kereskedelmet, és bár az Európai Unió országai viszonylag jól védettek, a hatások így is komolyak. A BNP Paribas és a Société Générale friss elemzése szerint az euróövezet növekedése 2027 előtt nem gyorsul érdemben, miközben a kereskedelmi súrlódások és a belső politikai bizonytalanságok fékezik a gazdaságot. A közép-kelet-európai régióban a belső kereslet és az uniós források hajtják a növekedést, de a német export lassulása és a fiskális szigorítások több országra nyomást gyakorolnak. Magyarország számára a német gazdaság teljesítménye és a blokkolt EU-s pénzek feloldása lesz meghatározó a következő időszakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Putyin túl messzire ment, Brüsszel megtorlással fenyegeti Oroszországot

Putyin túl messzire ment, Brüsszel megtorlással fenyegeti Oroszországot

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Nato intercepted three Russian MiG-31 fighter jets, which remained in Estonian airspace for 12 minutes on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 06:48
Eltűnt a Balaton-part egyik látványossága
2025. szeptember 20. 05:54
Már egy panellakásban is életveszélyes lehet az e-roller – vészhelyzet Szombathelyen
×
×
×
×