Így úszhatjuk meg a csalást, ha online vásárolunk: megvan a részletes lista

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelten figyeli a digitális térben előforduló megtévesztéseket, számos eljárást indított online csalások miatt. A GVH a hatósági fellépés mellett a megelőzésre is nagy hangsúlyt helyez, ezért most az online vásárlások során felmerülő veszélyekre hívja fel a fogyasztók figyelmét – közölte a GVH.

Az online térben az ajánlatok könnyedén összehasonlíthatóak, így tudatos vásárlással a legkedvezőbb termék vagy szolgáltatás rendelhető meg.

Az online vásárlás mindennapjaink részévé vált, azonban a kényelem mellett számos veszélyt is rejt magában (hamis webáruházak, rejtett költségek, adathalász e-mailek stb.) Érdemes körültekintőnek lenni a vásárlások előtt.

Mire figyeljen az online vásárlásnál?

Csak megbízható, ismert webáruházból rendeljen. Nézzen utána az elérhetőségeknek (cím, telefonszám). Ha nincs ügyfélszolgálat, akkor a panaszát sem fogják kezelni.

Nézzen utána az elérhetőségeknek (cím, telefonszám). Ha nincs ügyfélszolgálat, akkor a panaszát sem fogják kezelni. Ellenőrizze a weboldal URL címét. Ha a weboldal címe https:// jelekkel kezdődik (vagy lakat ikon jelenik meg) az azt jelenti, hogy a webhely rendelkezik tanúsítvánnyal. Ennek megléte igazolja, hogy az adott oldalt valóban az a vállalat üzemelteti, amelytől vásárolni kívánunk.

Ha a weboldal címe https:// jelekkel kezdődik (vagy lakat ikon jelenik meg) az azt jelenti, hogy a webhely rendelkezik tanúsítvánnyal. Ennek megléte igazolja, hogy az adott oldalt valóban az a vállalat üzemelteti, amelytől vásárolni kívánunk. Online vásárlás esetén indokolás nélküli elállási jog illeti meg a vásárlót a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartam alatt. A termék átvételétől számított további 14 napunk van arra, hogy meggondoljuk magunkat, azaz éljünk az indokolás nélküli elállási joggal.

azaz éljünk az indokolás nélküli elállási joggal. Nem azonos a vásárlót megillető védelem, ha az Európai Unió valamely tagállamából vagy nem uniós tagállamból rendelünk. Ezt mindenképp érdemes mérlegelni, ha az EU-n kívülről rendelünk meg valamit.

Ezt mindenképp érdemes mérlegelni, ha az EU-n kívülről rendelünk meg valamit. Az online vásárlásoknála vásárlói vélemények és tapasztalatok rendkívül fontos szerepet játszanak, de ezek nem mindig megbízhatóak. Legyen gyanús, ha egy weboldalon nincsenek értékelések vagy túl sok a pozitív, esetleg nagyon hasonló, illetve nyelvtanilag helytelen vélemény.

Csak biztonságos fizetési módot használjon, a bankkártya-adatait csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adja meg.

Ingyenes interaktív előadások

A Gazdasági Versenyhivatal fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban felkészítse a gyerekeket a tudatos internethasználatra, többek között arra, hogy az online vásárlások során milyen veszélyekre figyeljenek. 2024 januárjában ezért is indította el Digitális Tudatosság Programját, amelynek keretében a GVH szakemberei többek között az online vásárlás veszélyeiről is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni. A GVH oldalán elérhető a program leírása és diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is. A GVH Podcast csatornáján elérhető beszélgetésben a szervezők részletesen is bemutatják a programot és beszámolnak az eddigi tapasztalatokról és az oktatási anyag tartalmáról.

Mesterséges intelligencia: pályázat gyerekeknek

A GVH tapasztalata szerint a mesterséges intelligencia egyre népszerűbb a fiatalok körében is. A GVH most lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről, ezért országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet.