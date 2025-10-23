Három régióban a koronavírus, egyben az influenza terjed – térkép

Az év 42. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált. Emelkedést tapasztaltak Egerben, Miskolcon és Szegeden, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig Salgótarjánban mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben, 2025. 42. hét (NNGYK)

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.

Tudatták azt is, hogy a 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. "A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében" - áll a közleményben.

Az NNGYK légúti figyelőszolgálatának adatai szerint hasonló a helyzet. A 41. héten összesen 224 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. Az orvosok által beküldött 198 minta közül 1 betegnél az influenza A, 41 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.

Az influenza pozitivitási arány 0,5 százalék, A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 20,7 százalék volt.

A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében gyűjtött 17 légúti minta közül egy influenza A-, kettő SARS-CoV-2-, négy rhinovírus-pozitív volt.