Nyitókép: Forrás: nif.hu

Újabb területet hódítanak meg Budapesten a bringások

Infostart

Építési engedélyt kapott a Duna menti kerékpárút hiányzó szakasza Újpesten.

Fontos előrelépés történt az észak-pesti kerékpáros fejlesztésekben: útépítési hatósági engedélyt kapott a Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd között tervezett, mintegy 3,5 kilométer hosszú kerékpárút – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

A beruházás célja, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a IV. kerületben, és hogy a Duna bal partján, Vácon és Szobon át egészen az országhatárig vezető kerékpárútvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához.

Ez a fejlesztés megkönnyíti a Dunakeszi irányából biciklivel ingázók mindennapjait is.

Az útépítési engedély megszerzését követő első lépés a közművek részletes tervezése és a kiviteli tervek készítése lesz. A tenderdokumentáció a jelenlegi ütemezés szerint 2026 tavaszára készülhet el, ezt követően – a szükséges források biztosítása esetén – indulhat a kivitelezés előkészítése és a közbeszerzési eljárás.

A Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd között hiányzó, 3,5 kilométeres szakasz közvetlen kapcsolatot teremt a vasúti hídnál meglévő városi főhálózattal, valamint a városhatárnál már megvalósult, Budapest és Dunakeszi közötti kerékpárúttal.

A tervezés összehangoltan zajlott a párhuzamosan futó árvízvédelmi fejlesztéssel, biztosítva, hogy a két fejlesztés egymást erősítve szolgálja a városrész és a kerékpáros közlekedés hosszú távú érdekeit.

A legalább 3,5 méter széles, kétirányú útvonal javítja a IV. és a XIII. kerület közötti kerékpáros kapcsolatokat, valamint biztonságosabbá teszi a Dunakeszi irányából ingázók közlekedését.

Kerékpáros Dunakanyar

A fejlesztés a Dunakanyar és Budapest belvárosa között is megszakítás nélküli kapcsolatot hoz létre.

Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák azzal a céllal, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett azonban több helyen – így Budapesten is – olyan gerincútként működnek, amelyeket nemcsak a turisták és a kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába, iskolába kerékpározók is használnak.

Az EuroVelo 6 az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig húzódik, amelynek magyarországi szakasza Rajkától Hercegszántóig, nagyrészt a Duna mentén halad. Az észak-pesti fejlesztésnek köszönhetően nemcsak a kerékpáros közlekedés feltételei javulnak, hanem a gyalogosok számára is rendezettebb és biztonságosabb körülmények jönnek létre a Duna-parton.

És még nincs vége!

Az EuroVelo további három – dél-budai, észak-budai és a Budapest–Balaton fővárosi – szakaszának tervezése, illetve a tervek engedélyeztetése jelenleg is tart.

A BKK célja, hogy a Rákos-patak mentén is javuljanak a kerékpáros- és a gyalogosforgalom feltételei. Ennek érdekében 2025. szeptemberben feltételes közbeszerzési eljárást indított a kerületeken átívelő kerékpáros útvonal tervezésére. A beruházásnak köszönhetően javulhatnak a kerékpáros és gyalogosközlekedés feltételei a X., a XIII., a XIV. és a XVII. kerületben, illetve több szakaszon biztonságosabbá válhat a biciklizés az EuroVelo 14 kerékpárúton.

A BKK három kiemelt helyszínen – a Nagykörúton, valamint az Üllői úton és a Váci úton – is folytatja kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztéseit, amelyek szintén hozzájárulnak az élhetőbb, fenntarthatóbb városi környezet kialakításához.

A fejlesztések tervezési és kivitelezési munkái az Európai Unió „TOP Plusz-4.1.2-23 Bringasztráda program” keretében valósulhatnak meg. A forrás biztosításához szükséges támogatási szerződéseket a BKK és az Irányító Hatóság idén augusztusban írta alá.

