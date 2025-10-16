ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.78
usd:
334.45
bux:
103060.65
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök a gázai tûzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Törékeny a gázai tűzszüneti megállapodás - mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Nagy Dávid, Izrael szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: az amerikai elnök 20 pontos béketervének mindössze az első 2 pontja valósult meg eddig, a többiről továbbra tárgyalásokra van szükség az Izrael és a Hamász között, és korántsem biztos, hogy lesz egyezség.

A 20 pontos béketerv két részből áll, az egyik arról szól, hogy milyen civil adminisztráció, milyen közigazgatási adminisztráció vegye át Gáza irányítását - fejtette ki az InfoRádió kérdésére Nagy Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: lenne a béketanács, amelyik a technokrata kormánynak a munkáját támogatná, tehát ezek együttműködnének.

"Mindeközben megtörténne a reformja a palesztin hatóságnak, amely a júdeai régió, vagy a ciszjordániai régió irányításáért most felel. Amint ez a reform megtörténik, utána venné át ez a hatóság a technokrata kormánytól az irányítást, ez a civil része a 20 pontnak, amelynek van egy katonai vagy egy biztonsági része is."

Ez arról szólna, hogy létrehoznak egy nemzetközi biztonsági erőt, főleg a régiónak a különböző országainak katonáiból, és valószínűleg az Egyesült Államok is delegálna oda katonákat, akik ideiglenesen, amíg Izrael kivonul és hátrahagyja a területeket, addig valamelyest egyrészt fönntartják a békét, másrészt pedig kiképzik azokat a palesztin személyekből álló rendőri vagy rendfenntartási erőket, akik utána tudják működtetni a Gázai övezetnek a biztonsági részét.

"Ennek nagyon sok buktatója is van sajnos, és nagyon sok a kérdőjel ezzel kapcsolatban, de ismét ki szeretném emelni, hogy Trumpnak a béketerve az sokkal inkább egy ilyen egymásra épülő előzetes terv, amin végig kell menni a feleknek, fokozatosan lépkedni előre, és amint ez megtörténik, akkor beszélhetünk arról, hogy megvalósul abékés együttélés, vagy akár a palesztin állam" - fogalmazott a szakértő.

Arra a felvetésre, hogy ez ek szerint ez egy nagyon törékeny megállapodás, egy nagyon törékeny fegyverszünet, Nagy Dávid igennel válaszolt.

Mint mondta: "ez a legjobb kifejezés, hogy egy nagyon törékeny megállapodás, aminek a legtöbb pontja még továbbra sincs elfogadva a felek által, tehát további tárgyalást igényel, és elfogadást. A Hamász például előzetesen már jelezte, hogy nem fogja letenni a fegyvert, és ő igenis helyet kér magának Gáza jövőjében, Gáza irányítását illetően. Tehát ha csak erre az egy pontra gondolunk a húszból, már itt sem látszik, miként lehet ezt áthidalni."

Előbb-utóbb lehet valami incidens, ez is benne van a pakliban, tehát hogy megsérti a tűzszünetet valamelyik fél. A szakértő szerint elsősorban a Hamász az, aki ebben érdekelt. "Azért is mutogatok most elsősorban a Hamászra, mert már most is a Hamász az, aki késlekedik az első pontnak a teljesítésével. Arról volt szó, hogy kiadják a 20 élő túszt és a 28 már meggyilkolt túsznak a holttestét. A húsz élő túszt kiadták, jelenleg kiadtak először négy holttestet, aztán kiadtak megint négyet, amiből egyébként egy nem is egy izraeli áldozat volt, hanem valamilyen egy palesztin személy, tehát a Hamász megint játssza ezt a játékot, és erre már Trump is reagált, hogy nem erről volt szó."

Ugyanakkor Izrael is már megsértette a tűzszüneti megállapodást, szóval mindkét oldalon vannak már szabálysértések. "Ami bizakodásra adhat okot, hogy azért,úgymond, nagyvonalú mindkét fél, vagy tudják rugalmasan kezelni a helyzetet. Izrael is elismerte, hogy 72 óra valóban nem elég az összes holttestnek az összegyűjtésére, ezért nem kezelik nagyon kőbe vésve ezt az időpontot, de belátható időn belül történjen meg ezeknek is az átadása. Tehát van egyfajta rugalmasság izraeli részről és amerikai részről is, a Hamász részéről is, de azért azt gondolom, hogy a türelem hamar el fog fogyni" - vélekedett a szakértő.

A teljes beszélgetést meghallgathatják az InfoRádió Geo-Trendek című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

tűzszünet

gázai övezet

béketerv

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint
Törékeny a gázai tűzszüneti megállapodás - mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Nagy Dávid, Izrael szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: az amerikai elnök 20 pontos béketervének mindössze az első 2 pontja valósult meg eddig, a többiről továbbra tárgyalásokra van szükség az Izrael és a Hamász között, és korántsem biztos, hogy lesz egyezség.
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”.
 

Nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról a miniszterelnök

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresi irányát a forint

Keresi irányát a forint

Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön megint reális esélye van a forintnak arra, hogy a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödjön az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így lassan talán oldódik a feszültség. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális pénzektől búcsúzhatnak a fociklubok: lecsap az új szabály, nem lesz kivételezés

Brutális pénzektől búcsúzhatnak a fociklubok: lecsap az új szabály, nem lesz kivételezés

Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 14:26
Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok
2025. október 16. 13:14
Konzervatív politikusok az AfD elszigetelésének újragondolását sürgetik
×
×
×
×