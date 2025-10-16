Gázai fegyverszünet: rugalmas az érintettek hozzáállása a szakértő szerint

A 20 pontos béketerv két részből áll, az egyik arról szól, hogy milyen civil adminisztráció, milyen közigazgatási adminisztráció vegye át Gáza irányítását - fejtette ki az InfoRádió kérdésére Nagy Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: lenne a béketanács, amelyik a technokrata kormánynak a munkáját támogatná, tehát ezek együttműködnének.

"Mindeközben megtörténne a reformja a palesztin hatóságnak, amely a júdeai régió, vagy a ciszjordániai régió irányításáért most felel. Amint ez a reform megtörténik, utána venné át ez a hatóság a technokrata kormánytól az irányítást, ez a civil része a 20 pontnak, amelynek van egy katonai vagy egy biztonsági része is."

Ez arról szólna, hogy létrehoznak egy nemzetközi biztonsági erőt, főleg a régiónak a különböző országainak katonáiból, és valószínűleg az Egyesült Államok is delegálna oda katonákat, akik ideiglenesen, amíg Izrael kivonul és hátrahagyja a területeket, addig valamelyest egyrészt fönntartják a békét, másrészt pedig kiképzik azokat a palesztin személyekből álló rendőri vagy rendfenntartási erőket, akik utána tudják működtetni a Gázai övezetnek a biztonsági részét.

"Ennek nagyon sok buktatója is van sajnos, és nagyon sok a kérdőjel ezzel kapcsolatban, de ismét ki szeretném emelni, hogy Trumpnak a béketerve az sokkal inkább egy ilyen egymásra épülő előzetes terv, amin végig kell menni a feleknek, fokozatosan lépkedni előre, és amint ez megtörténik, akkor beszélhetünk arról, hogy megvalósul abékés együttélés, vagy akár a palesztin állam" - fogalmazott a szakértő.

Arra a felvetésre, hogy ez ek szerint ez egy nagyon törékeny megállapodás, egy nagyon törékeny fegyverszünet, Nagy Dávid igennel válaszolt.

Mint mondta: "ez a legjobb kifejezés, hogy egy nagyon törékeny megállapodás, aminek a legtöbb pontja még továbbra sincs elfogadva a felek által, tehát további tárgyalást igényel, és elfogadást. A Hamász például előzetesen már jelezte, hogy nem fogja letenni a fegyvert, és ő igenis helyet kér magának Gáza jövőjében, Gáza irányítását illetően. Tehát ha csak erre az egy pontra gondolunk a húszból, már itt sem látszik, miként lehet ezt áthidalni."

Előbb-utóbb lehet valami incidens, ez is benne van a pakliban, tehát hogy megsérti a tűzszünetet valamelyik fél. A szakértő szerint elsősorban a Hamász az, aki ebben érdekelt. "Azért is mutogatok most elsősorban a Hamászra, mert már most is a Hamász az, aki késlekedik az első pontnak a teljesítésével. Arról volt szó, hogy kiadják a 20 élő túszt és a 28 már meggyilkolt túsznak a holttestét. A húsz élő túszt kiadták, jelenleg kiadtak először négy holttestet, aztán kiadtak megint négyet, amiből egyébként egy nem is egy izraeli áldozat volt, hanem valamilyen egy palesztin személy, tehát a Hamász megint játssza ezt a játékot, és erre már Trump is reagált, hogy nem erről volt szó."

Ugyanakkor Izrael is már megsértette a tűzszüneti megállapodást, szóval mindkét oldalon vannak már szabálysértések. "Ami bizakodásra adhat okot, hogy azért,úgymond, nagyvonalú mindkét fél, vagy tudják rugalmasan kezelni a helyzetet. Izrael is elismerte, hogy 72 óra valóban nem elég az összes holttestnek az összegyűjtésére, ezért nem kezelik nagyon kőbe vésve ezt az időpontot, de belátható időn belül történjen meg ezeknek is az átadása. Tehát van egyfajta rugalmasság izraeli részről és amerikai részről is, a Hamász részéről is, de azért azt gondolom, hogy a türelem hamar el fog fogyni" - vélekedett a szakértő.

