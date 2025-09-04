ARÉNA
Nyitókép: forrás: police.hu

Átalakulóban van a sebességmérés, rengeteg autós érintett

Infostart

A rendőrség mellett az önkormányzatok is kiveszik a részüket a közlekedésbiztonság javításában: az eddig kihelyezett kétszáz trafibox után a saját sebességmérő berendezések beszerzése is zajlik.

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a közutak mellé telepített trafiboxok száma, már több mint 200 darabbal találkozhatnak az autósok országszerte, ráadásul további körülbelül 280 darabot már jóváhagytak és telepítésre várnak – foglalta össze a Vezess.hu.

Emellett az önkormányzatok által kihelyezett sebességmérők száma is meghaladta a hatóság által telepítettekét: összehasonlításképpen a VÉDA rendszer eredetileg 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.

Azonban a kihasználtsággal gondok vannak, ugyanis a rendőrség által legutóbb közzétett adatok szerint országosan 288 mobil sebességmérő készülékkel rendelkeznek, amiket a trafiboxokon kívül állványon és rendőrautóban is használnak – ebből 40-et egyáltalán nem is helyeznek ki a dobozokba.

Egyes sofőröket a trafibox puszta látványa is lassításra ösztönöz, ám jellemzően a helyiek hamar kiismerik, hogy mikor van benne műszer és mikor üres. Mi több, egyes helyeken hónapok óta nem használták a trafiboxot. A hiányt úgynevezett álkamerákkal igyekeznek orvosolni több helyen is, ezek lehetnek tényleges, „kamerának látszó tárgyak” vagy kétdimenziós ábrák is, amit a doboz ablakába helyeznek.

Az ORFK szerint az önkormányzatok mindeddig 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot vásároltak meg és adtak át a rendőrségnek használatra, továbbá 30 darab VIDAR Speed típusú fix sebességmérő berendezés beszerzésére vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség.

A trafiboxok száma Magyarországon hamarosan meghaladja majd a 300-at, és a fix sebességmérőkkel történő feltöltésük is megkezdődött. Így nem elképzelhetetlen, hogy önkormányzati közreműködéssel pár éven belül megduplázódhat a telepített sebességmérő műszerek száma.

