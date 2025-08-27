ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.13
usd:
340.69
bux:
105155.63
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Nagy változás jön, esélyük sem lesz a magyar gyorshajtóknak

Infostart

Napi 38 millió forintnyi bírságot szabnak ki csak Budapesten csak az új traffipaxokkal – és most megduplázzák a számukat. Amióta az autósok tudják, hogy hol vannak a kamerák, elkezdtek lassítani, így egy idő után csökkent a bírságok száma.

Újabb 38 darab sebességmérőt állítanak hadrendbe Budapesten. A bő fél éve működő 26 traffipax 150 ezernél is több gyorshajtást rögzített – írta a vezess.hu. A szakportál megkérdezte a rendőrséget, hogy mennyi gyorshajtást rögzített az a 26 traffipax 2025 első hat hónapjában Budapesten, amelyeket múlt év novemberétől használnak. „A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A 26 darab új fővárosi traffipax felvételei alapján fél év alatt több mint 7 milliárd forint bírságot szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt. Ez 38,8 millió forint/nap átlagosan.

Amióta az autósok tudják, hogy hol vannak a kamerák, elkezdtek lassítani, így egy idő után csökkent a bírságok száma. Az ORFK és a Főpolgármesteri Hivatal is megerősítette a Vezessnek, hogy a közlekedésbiztonságra gyakorolt kedvező hatásuk miatt az eddigieken felül új, fix traffipaxokat állítanak fel Budapesten. „Jelenleg 38 darab olyan helyszín van, ahol a későbbiekben ilyen eszközök telepítése várható, ezek előkészítése különböző fázisban van” – közölte az ORFK. Azt még nem tudni, hol lesz pontosan ez a 38 darab kamera, és hogy összesen mennyi sávot figyelnek majd. Az érintett utakkal kapcsolatban annyit közölt a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a rendőrséggel közösen jelölik ki ezeket.

Kezdőlap    Belföld    Nagy változás jön, esélyük sem lesz a magyar gyorshajtóknak

traffipax

büntetés

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Enyhe pluszban zárt Amerika

Enyhe pluszban zárt Amerika

Nagyot mentek a világ vezető részvénypiacai az elmúlt hónapokban, több vezető részvényindex is történelmi csúcsa közelében áll, ebben a környezetben elindult profitrealizálás. A legnagyobb esés a francia tőzsdén van, a kormányválság miatt megütötték a helyi részvénypiacot, az esésben az élen a bankrészvények állnak. Az amerikai tőzsdék minimális mozgás után pluszban zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják

Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják

Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine admits Russia has entered key region of Dnipropetrovsk

Ukraine admits Russia has entered key region of Dnipropetrovsk

Military says Russian advance "is the first attack of such a large scale" in industrial province.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 05:24
Veszélyben a Tiszántúl élővilága, rohamosan terjed egy Amerikából származó növény
2025. augusztus 27. 05:00
Nagyon rákezd az időjárás, két sokkhatást is el kell viselni
×
×
×
×