Nagy változás jön, esélyük sem lesz a magyar gyorshajtóknak

Újabb 38 darab sebességmérőt állítanak hadrendbe Budapesten. A bő fél éve működő 26 traffipax 150 ezernél is több gyorshajtást rögzített – írta a vezess.hu. A szakportál megkérdezte a rendőrséget, hogy mennyi gyorshajtást rögzített az a 26 traffipax 2025 első hat hónapjában Budapesten, amelyeket múlt év novemberétől használnak. „A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A 26 darab új fővárosi traffipax felvételei alapján fél év alatt több mint 7 milliárd forint bírságot szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt. Ez 38,8 millió forint/nap átlagosan.

Amióta az autósok tudják, hogy hol vannak a kamerák, elkezdtek lassítani, így egy idő után csökkent a bírságok száma. Az ORFK és a Főpolgármesteri Hivatal is megerősítette a Vezessnek, hogy a közlekedésbiztonságra gyakorolt kedvező hatásuk miatt az eddigieken felül új, fix traffipaxokat állítanak fel Budapesten. „Jelenleg 38 darab olyan helyszín van, ahol a későbbiekben ilyen eszközök telepítése várható, ezek előkészítése különböző fázisban van” – közölte az ORFK. Azt még nem tudni, hol lesz pontosan ez a 38 darab kamera, és hogy összesen mennyi sávot figyelnek majd. Az érintett utakkal kapcsolatban annyit közölt a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a rendőrséggel közösen jelölik ki ezeket.