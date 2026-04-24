2026. április 24. péntek György
Gubík László, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke beszédet mond a nemzeti gyásznapon tartott Halhatatlanok napja címû megemlékezésen a II. kerületi Bem téren 2025. november 4-én. Az eseményt a Pesti Srácok internetes portál és a Nemzeti Maximumért Alapítvány szervezte.
Magyar Szövetség a Benes-dekrétumokról: folytatódhatnak a vagyonelkobzások, ez a kollektív bűnösség elvét erősíti

A parlamenten kívüli Magyar Szövetség arra kéri a szlovák államot, hogy rendezze a Benes-dekrétumok alapján történő földkisajátítások ügyét. A párt szerint hosszú ideje fennálló problémáról van szó, amelyet átfogó földreformmal lehetne kezelni. Javaslatuk szerint egy új szabályozás pontosan meghatározná, milyen feltételek mellett és hogyan történhet kisajátítás.

A Magyar Szövetség úgy látja, hogy 1991 óta több mint ötezer földparcellát vett át az állam a Benes-dekrétumokra hivatkozva. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy nem magukat a dekrétumokat akarják eltörölni, hanem azt a gyakorlatot kifogásolják, amely lehetővé teszi az állam számára ezekre alapozva a tulajdonok elvételét. A párt alelnöke, Őry Péter szerint szükség lenne egy új törvényre is, amely ideiglenesen leállítaná a kisajátítási döntések végrehajtását.

A kormány részéről másként látják a helyzetet. Robert Fico miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Benes-dekrétumok sérthetetlenek. A pozsonyi parlament tavaly decemberben fogadta el a Büntető Törvénykönyvnek azt a módosítását, amely hat hónapos börtönbüntetéssel sújtja azt, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat.

A témában megszólalt Robert Kalinák miniszterelnök-helyettes is, aki vitatja, hogy bárki a dekrétumok miatt veszítené el a vagyonát. „Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Benes-dekrétumok valakinek valamijét konfiskálni. Semmiféleképpen.

Csak a Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945-ös év óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja”

– fogalmazott Robert Kalinák.

A Magyar Szövetség bírálja ezt az álláspontot. Szerintük a miniszterelnök-helyettes kijelentései azt erősítik meg, hogy a kormány támogatja azt a gyakorlatot, amelyet a Szlovák Földalap „hibakorrekció” néven folytat. A párt úgy véli,

ez lényegében a vagyonelkobzások folytatását jelenti, és a kollektív bűnösség elvét erősíti.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke azt mondta: ha a miniszterelnök valóban javítani akarja a szlovák–magyar kapcsolatokat, akkor a kormány tagjainak is visszafogottabban kellene nyilatkozniuk, különösen ebben az érzékeny kérdésben. Hozzátette: idővel az Alkotmánybíróság is kimondhatja a Büntető Törvénykönyv vonatkozó paragrafusának alkotmányellenességét, de a parlament akár már korábban is dönthetne annak eltörléséről.

Őry Péter arra is felszólította a Szlovák Földalap vezetését, hogy ne várjon további törvényi változtatásokra, hanem azonnal állítsa le a vitatott kisajátításokat. Úgy fogalmazott, ez a gyakorlat törvénytelen, alkotmányellenes és aláássa a jogbiztonságot. Az alelnök szerint a probléma sokakat érinthet. Úgy véli,

azok is veszélybe kerülhetnek, akiknek felmenői között magyar vagy német nemzetiségűek voltak, vagy ilyen nevük volt.

A parlament nemrég első olvasatban elutasította a kataszteri törvény módosítását. A javaslat korlátozta volna azoknak az adatoknak a hozzáférhetőségét, amelyek segíthetnek feltárni a vitatott földkisajátításokat. A Magyar Szövetség szerint ez pozitív fejlemény, mert így továbbra is hozzáférhetők maradnak azok az információk, amelyek szükségesek az ügyek kivizsgálásához.

(A nyitóképen: Gubík László, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke.)

szlovákia

benes-dekrétumok

robert kalinák

őry péter

magyar szövetség

földelkobzás

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
 

A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.

Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni

Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni

A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

