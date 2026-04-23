Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament pozsonyi üléstermében 2025. január 21-én.
Életben tartott Beneš-dekrétumok: ötezer parcella került veszélybe, az ügy már európai szintű

A Beneš-dekrétumok körüli vitákról és a hozzájuk kapcsolódó mai problémákról tartott sajtótájékoztatót Pozsonyban a Magyar Szövetség. A szlovákiai magyar párt képviselői szerint számos félreértés övezi a témát, ezért fontosnak tartják, hogy a közvélemény – különösen a szlovák többség – pontos információkhoz jusson.

A Szlovák Földalap székháza előtt álltak a nyilvánosság elé a Magyar Szövetség politikusai, ugyanis ez az az intézmény, amely jelenleg is foglalkozik olyan földterületek felkutatásával, amelyeket még nem koboztak el, noha a több mint 80 éve kiadott konfiskációs határozatok alapján erre lehetőség lenne. Őry Péter, a párt alelnöke hangsúlyozta: nem igaz az az állítás, miszerint a magyar politikai szereplők a Beneš-dekrétumok teljes eltörlésére törekednének. Mint mondta,

jelenleg nincs olyan felelős magyar politikus, aki ezt követelné.

A sajtótájékoztató időzítése is aktuális volt: egy nappal korábban telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfő és Magyar Péter, Magyarország jövendőbeli miniszterelnöke, és a beszélgetésben a Beneš-dekrétumok kérdése is hangsúlyosan megjelent. A felek eltérően ítélik meg a történelmi intézkedések mai jelentőségét.

Őry Péter mellett Bugár Viktor jogász is felszólalt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémát nem lehet egyszerűen elszigetelt esetek sorozataként kezelni. Úgy tájékoztatott, hogy már több mint ötezer olyan földparcellát azonosítottak, amelyek esetében ellentételezés nélküli államosítás történt vagy történhet. Különösen aggasztónak nevezte, hogy

egyes ilyen területeken uniós támogatással valósulnak meg fejlesztések, ami azt jelenti, hogy az ügy már nemcsak nemzeti, hanem európai szintet is érint.

A felszólalók szerint fontos lenne, hogy a politikai szereplők ne riogassanak a Beneš-dekrétumok kérdésével, és ne használják azt félrevezető módon. Kiemelték: bár a dekrétumok eredetileg elsősorban a magyar és német lakosságot érintették, az idő múlásával a helyzet jelentősen megváltozott. Az öröklések és adásvételek következtében ma már

sok esetben szlovák tulajdonosokat is érintenek az elkobzások,

így a probléma nemzetiségi szempontból is összetettebbé vált.

Bugár Viktor hangsúlyozta: a kérdést nem politikai, hanem szakmai alapon kellene kezelni. A megoldás szerinte akár egyszerű is lehetne:

jogszabályban kellene rögzíteni, hogy a kollektív bűnösség elvére épülő régi határozatok már nem szolgálhatnak alapul ingatlanok elkobzására.

A Magyar Szövetség képviselői azt is hangsúlyozták, hogy a tavaly év végén elfogadott úgynevezett „lex Beneš” törvény diszkriminatív, és nem illeszkedik egy modern jogállam elveihez. A szlovák Büntető törvénykönyv december végén hatályba lépett módosítása szerint Szlovákiában hat hónap börtönbüntetésre ítélhető az, aki nyilvánosan kétségbe vonja azt a második világháború utáni rendezést, amely magyarok ezreit fosztotta meg vagyonától és állampolgárságától.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Történelmi lépés közeleg a tőzsdén – A profik szerint így lehet rajta nagyot nyerni!

Rohamosan közelít egy történelmi jelentőségű esemény a tőzsdén, ami azonnal egy eddig radar alatt lévő területre irányította rá sok profi befektető figyelmét. Az egyik legnagyobb presztízsű és legtöbbek által követett nagybank szakértői most több olyan részvényt is azonosítottak, amik a küszöbön álló befektetői őrület nagy nyertesei is lehetnek.

Szabályosan menekülnek külföldre már a magyar idősek is? Sokan már ide utaltatják a nyugdíjukat

Idén már cirka 52 ezerre nőtt az olyan külföldön élő nyugdíjasok száma, akik Magyarországon is szereztek nyugdíjjogosultságot.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

Sztrájkkészültség a cseh közmédiában
Gubík László: Robert Fico a választóit védi, nem a jogbiztonságot
