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Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.
Nyitókép: Rattankun Thongbun/Getty Images

Előző párjára támadtak új barátnőjével

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A Fővárosi Törvényszék felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat egy mentálisan zavart pár ellen, akik a férfi korábbi barátnőjét rabolták ki.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint az I. rendű terhelt pszichés betegsége miatt évek óta pszichiátriai kezelés alatt állt, kábítószer függősége miatt. Saját elhatározásból felhagyott a gyógyszereinek szedésével, emiatt mentális állapota leromlott.

Egy alkalommal ön- és közveszélyes állapota miatt a mentők rendőri kísérettel kórházba szállították. Ezután élettársa megszakította a férfival a kapcsolatot. Pár hónappal később a terhelt fenyegető üzeneteket küldött a nőnek és pénzt követelt tőle, miközben az új élettársának azt mondta, hogy korábbi barátnője több százezer forinttal tartozik neki.

Új párját arra kérte, hogy menjen el vele a sértetthez és ha kell, erőszakkal, fenyegetéssel segítsen neki a pénzt visszaszerezni a nőtől.

A két vádlott 2024. október 4-én reggel érkezett a sértett lakásához és a környéken várakoztak a nőre. A munkába induló sértettet követni kezdték, majd a II. rendű vádlott odament a nőhöz és a késsel a kezében felszólította táskája átadására. A dulakodás során megszúrta a nőt és kitépte a kezéből a táskát. Az I. rendű vádlott ezalatt egy közeli utcasarkon várakozott, onnan nézte végig a történteket.

Volt párja jelentős mennyiségű vért vesztett, de nem nyújtott neki segítséget, majd elhagyták a helyszínt. Menekülés közben eldobták a kést. A 10 ezer forintot tartalmazó pénztárcát magukhoz vették, majd a táskát is eldobták. Az életveszélyes állapotban lévő sértetthez járókelők hívtak mentőt.

Az ügyészség a férfit társtettesként felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. Párját társtettesként, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntette, és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

A június 3-i előkészítő ülésen a terheltek a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerték bűnösségüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bíróság mindkettejüket bűnösnek találta.

A Fővárosi Törvényszék az I. rendű vádlottat 5 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra, míg a II. rendűt 6 év 6 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság az I. rendű vádlott javára vették figyelembe annak egészségi állapotát, illetve azt, hogy hozzájárul egy kiskorú gyermek eltartásához. A II. rendű terhelt esetében további enyhítő körülmény volt hátrányos gyermekkorból eredő pszichés betegség.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik enyhítésért jelentettek be fellebbezést. Az eljárás másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.

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