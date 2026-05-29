Beneš-dekrétumok – Mégis érvényesítik a kisebbségeket felháborító törvényt a Magyar Szövetség politikusa ellen

Az eljárás oka, hogy januárban egy tüntetésen egy „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” feliratú láthatósági mellényt viselt. Oroszt a szlovák büntető törvénykönyv tavaly decemberben elfogadott módosítására hivatkozva gyanúsították meg, amely alapján akár hat hónapos szabadságvesztés is kiszabható a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Az ügy előzményei idén január 30-ra nyúlnak vissza. A Közügy nevű civil kezdeményezés aktivistái ekkor szerveztek tüntetést Pozsony főterére, hogy tiltakozzanak a Beneš-dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások, valamint a büntető törvénykönyv tavaly decemberi módosítása ellen. A vitatott jogszabály lényege, hogy hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, aki nyilvánosan tagadja vagy megkérdőjelezi a második világháború utáni csehszlovák jogi aktusokat és békerendezést.

A pozsonyi demonstráción olyan láthatósági mellényeket osztottak ki a résztvevőknek, amelyeken magyarul és szlovákul a „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” felirat szerepelt. A rendőrség felszólította a szervezőket, hogy vetessék le a mellényeket, különben feloszlatják a rendezvényt. Bár a színpadról elhangzott a kérés, Orosz Örs éppen ellenkezőleg döntött: magára öltötte a ruhadarabot, és a felszólítás ellenére sem vette le azt. A rendőrök ekkor közrefogták a politikust, és bekísérték a kapitányságra, ahol a demonstráció végéig tartózkodott.

Az incidens másnapján a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője még úgy nyilatkozott: semmilyen bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt, Orosz Örs pedig önként ment be velük magyarázatadásra.

Négy hónap hallgatás után azonban fordulatot vett az ügy. A rendőrség váratlanul beidézte a politikust, és a kihallgatószobában közölték vele: a korábbi álláspontjukat megváltoztatva büntetőeljárást indítottak ellene, és

hivatalosan is gyanúsított lett.

Orosz Örs a közösségi oldalán úgy fogalmazott: üldözöttnek érzi magát, és a mostani eljárás egyértelmű bizonyítéka a társadalom megfélemlítésének, de őt nem fogják megtörni.

A politikus jogi képviselője, Fiala-Bútora János szerint a rendőrség fellépése több sebből vérzik. Az ügyvéd rámutatott, semmilyen új bizonyíték vagy indok nem merült fel január óta; a mostani kihallgatáson pontosan ugyanazokat a kérdéseket tették fel védencének, mint a tüntetés napján, és a válaszok sem változtak. Ráadásul a hatóságok már túl vannak minden törvényes eljárási határidőn. A védelem szerint a rendőrségnek eleve jogalapja sem lett volna beavatkozni a januári tüntetésen.

Az ügy most magasabb jogi szintre lép: Orosz Örs és ügyvédje a szlovák Alkotmánybírósághoz, valamint a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért, mivel szerintük a kérdés már nemcsak egy mellény viseléséről szól, hanem a véleménynyilvánítás szabadságáról és arról, hogy a hatóságok politikai nyomásra cselekedtek-e az ügyben.