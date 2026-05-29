2026. május 29. péntek Magdolna
Orosz Örs (Magyar Szövetség)
Nyitókép: Orosz Örs / Facebook

Beneš-dekrétumok – Mégis érvényesítik a kisebbségeket felháborító törvényt a Magyar Szövetség politikusa ellen

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntetőeljárást indít Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa ellen.

Az eljárás oka, hogy januárban egy tüntetésen egy „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” feliratú láthatósági mellényt viselt. Oroszt a szlovák büntető törvénykönyv tavaly decemberben elfogadott módosítására hivatkozva gyanúsították meg, amely alapján akár hat hónapos szabadságvesztés is kiszabható a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Az ügy előzményei idén január 30-ra nyúlnak vissza. A Közügy nevű civil kezdeményezés aktivistái ekkor szerveztek tüntetést Pozsony főterére, hogy tiltakozzanak a Beneš-dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások, valamint a büntető törvénykönyv tavaly decemberi módosítása ellen. A vitatott jogszabály lényege, hogy hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, aki nyilvánosan tagadja vagy megkérdőjelezi a második világháború utáni csehszlovák jogi aktusokat és békerendezést.

A pozsonyi demonstráción olyan láthatósági mellényeket osztottak ki a résztvevőknek, amelyeken magyarul és szlovákul a „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” felirat szerepelt. A rendőrség felszólította a szervezőket, hogy vetessék le a mellényeket, különben feloszlatják a rendezvényt. Bár a színpadról elhangzott a kérés, Orosz Örs éppen ellenkezőleg döntött: magára öltötte a ruhadarabot, és a felszólítás ellenére sem vette le azt. A rendőrök ekkor közrefogták a politikust, és bekísérték a kapitányságra, ahol a demonstráció végéig tartózkodott.

Az incidens másnapján a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője még úgy nyilatkozott: semmilyen bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt, Orosz Örs pedig önként ment be velük magyarázatadásra.

Négy hónap hallgatás után azonban fordulatot vett az ügy. A rendőrség váratlanul beidézte a politikust, és a kihallgatószobában közölték vele: a korábbi álláspontjukat megváltoztatva büntetőeljárást indítottak ellene, és

hivatalosan is gyanúsított lett.

Orosz Örs a közösségi oldalán úgy fogalmazott: üldözöttnek érzi magát, és a mostani eljárás egyértelmű bizonyítéka a társadalom megfélemlítésének, de őt nem fogják megtörni.

A politikus jogi képviselője, Fiala-Bútora János szerint a rendőrség fellépése több sebből vérzik. Az ügyvéd rámutatott, semmilyen új bizonyíték vagy indok nem merült fel január óta; a mostani kihallgatáson pontosan ugyanazokat a kérdéseket tették fel védencének, mint a tüntetés napján, és a válaszok sem változtak. Ráadásul a hatóságok már túl vannak minden törvényes eljárási határidőn. A védelem szerint a rendőrségnek eleve jogalapja sem lett volna beavatkozni a januári tüntetésen.

Az ügy most magasabb jogi szintre lép: Orosz Örs és ügyvédje a szlovák Alkotmánybírósághoz, valamint a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért, mivel szerintük a kérdés már nemcsak egy mellény viseléséről szól, hanem a véleménynyilvánítás szabadságáról és arról, hogy a hatóságok politikai nyomásra cselekedtek-e az ügyben.

Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került

A mai nap kulcsfontosságú tárgyalás várható Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen között. A legfontosabb kérdés természetesen az uniós pénzek sorsa lesz.

Visszatérhet a tenisz királynője: tisztázta Serena Williams a pletykákat

A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

2026. május 28. 15:02
