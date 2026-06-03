Szexuálisan bántalmazta, elhanyagolta gyermekeit a szabolcsi házaspár – közbeléptek a rendőrök

A rendőrség őrizetbe vett egy nyíregyházi házaspárt, amelynek tagjai a gyanú szerint szexuálisan bántalmazták kiskorú, 12 évesnél fiatalabb gyermekeiket és kábítószert is adtak nekik, illetve súlyosan elhanyagolták az ellátásukat – közölte szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Azt írták, hogy a rendőrség a gyermekvédelmi hatóság feljelentése alapján kezdeményezett eljárást a 42 éves férfival és a 38 éves nővel szemben, azt követően, hogy a hatóság a pár hét, kiskorú gyermekét gondozásba vette.

A munkanélküli és rendszeresen drogot fogyasztó szülők elhanyagolták gyermekeiket, nem biztosították a minimális lakhatási, élelmezési és ruházati ellátásukat sem. A szülők a gyermekek előtt fogyasztottak drogot, éltek szexuális életet, és őket is bevonták ezekbe a tevékenységekbe, amivel súlyosan veszélyeztették gyermekeik egészséges testi és lelki fejlődését.

A nyomozók nyíregyházi lakóhelyükön fogták el a férfit és a nőt, ahol a kutatás során 40 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer fogyasztásához használt tárgyakat, anyagmaradvánnyal szennyezett drogpipát foglaltak le.

A nyomozók az igazságügyi szakértők bevonásával folyó eljárásban többrendbeli, folytatólagosan elkövetett, minősített szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése, valamint kábítószer birtoklásának megalapozott gyanújával hallgatták ki a szülőket, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.