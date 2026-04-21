Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia

Magyar Péter hangsúlyozta: nem pusztán udvariassági egyeztetésre készül Robert Ficóval, hanem érdemi, akár vitás kérdéseket is érintő tárgyalásra. A leendő magyar kormányfő elsősorban a Beneš-dekrétumok ügyét kívánja napirendre tűzni. Ezek kapcsán külön is szóba hozná azokat a történelmi vagyonelkobzásokat, amelyek a dekrétumok alapján történtek, és amelyek mind a mai napig érzékeny pontot jelentenek a magyar–szlovák kapcsolatokban. Emellett a szlovák büntető törvénykönyv egy vitatott rendelkezéséről is kérdezné Robert Ficót: jelenleg ugyanis Szlovákiában akár hat hónap szabadságvesztéssel is büntethető a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése. Magyar Péter szerint ezek olyan kérdések, amelyekről nyílt és őszinte párbeszédre van szükség.

A politikus azt is jelezte: a telefonbeszélgetést csak az első lépésnek tekinti. Beiktatását követően – varsói, bécsi és brüsszeli látogatásai után – személyesen is tárgyalna a szlovák miniszterelnökkel, akit Budapestre hívna meg.

Közben a szlovák külügyminiszter, Juraj Blanár nyugodt hangvételben reagált a fejleményekre. Úgy fogalmazott: nem jelent problémát, hogy a leendő magyar miniszterelnök első külföldi útjai között nem szerepel Szlovákia, ez nem tekinthető szokatlannak, és nem utal a kétoldalú kapcsolatok romlására sem. Szerinte a jelenlegi viszony stabil, és a jövőt inkább az határozza meg, milyen programot hirdet meg az új magyar kormány.

A szlovák diplomácia vezetője a Beneš-dekrétumok ügyében határozott álláspontot képvisel: kijelentette, hogy azok a szlovák államiság alapját képezik, és a jelenlegi kormány nem tervezi a kapcsolódó jogszabályok módosítását. Egyúttal visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint a 2023-as szlovák parlamenti választások előtt Magyarországról szervezetten szállítottak volna migránsokat az országba. Ezt „összeesküvés-elméletnek” nevezte.

Ezzel szemben a volt szlovák miniszterelnök, Ódor Lajos korábban arról beszélt: 2023-as rövid hivatali ideje alatt a titkosszolgálatok jelezték, hogy Magyarország felől illegális migránsok érkeznek Szlovákiába.

Az ügyben megszólalt Branislav Gröhling, a liberális SaS párt elnöke is. Hétfőn levélben fordult Magyar Péterhez, és arra kérte, részletesen ismertesse a migrációval kapcsolatos állításait. Szerinte tisztázni kell, hogy egy esetleges ilyen lépés kinek állhatott érdekében a választások idején. Úgy véli, elsősorban azok a politikai erők profitálhattak volna belőle, amelyek a félelemkeltésre építik kampányukat. A pártelnök egyúttal személyes találkozót is kezdeményezett a leendő magyar miniszterelnökkel.