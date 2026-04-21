ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.05
usd:
307.79
bux:
136313.59
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szlovák útlevél egy intarziamintás asztallapon // Slovak passport on brown wooden table
Nyitókép: Privizer/Getty Images

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.

Magyar Péter hangsúlyozta: nem pusztán udvariassági egyeztetésre készül Robert Ficóval, hanem érdemi, akár vitás kérdéseket is érintő tárgyalásra. A leendő magyar kormányfő elsősorban a Beneš-dekrétumok ügyét kívánja napirendre tűzni. Ezek kapcsán külön is szóba hozná azokat a történelmi vagyonelkobzásokat, amelyek a dekrétumok alapján történtek, és amelyek mind a mai napig érzékeny pontot jelentenek a magyar–szlovák kapcsolatokban. Emellett a szlovák büntető törvénykönyv egy vitatott rendelkezéséről is kérdezné Robert Ficót: jelenleg ugyanis Szlovákiában akár hat hónap szabadságvesztéssel is büntethető a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése. Magyar Péter szerint ezek olyan kérdések, amelyekről nyílt és őszinte párbeszédre van szükség.

A politikus azt is jelezte: a telefonbeszélgetést csak az első lépésnek tekinti. Beiktatását követően – varsói, bécsi és brüsszeli látogatásai után – személyesen is tárgyalna a szlovák miniszterelnökkel, akit Budapestre hívna meg.

Közben a szlovák külügyminiszter, Juraj Blanár nyugodt hangvételben reagált a fejleményekre. Úgy fogalmazott: nem jelent problémát, hogy a leendő magyar miniszterelnök első külföldi útjai között nem szerepel Szlovákia, ez nem tekinthető szokatlannak, és nem utal a kétoldalú kapcsolatok romlására sem. Szerinte a jelenlegi viszony stabil, és a jövőt inkább az határozza meg, milyen programot hirdet meg az új magyar kormány.

A szlovák diplomácia vezetője a Beneš-dekrétumok ügyében határozott álláspontot képvisel: kijelentette, hogy azok a szlovák államiság alapját képezik, és a jelenlegi kormány nem tervezi a kapcsolódó jogszabályok módosítását. Egyúttal visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint a 2023-as szlovák parlamenti választások előtt Magyarországról szervezetten szállítottak volna migránsokat az országba. Ezt „összeesküvés-elméletnek” nevezte.

Ezzel szemben a volt szlovák miniszterelnök, Ódor Lajos korábban arról beszélt: 2023-as rövid hivatali ideje alatt a titkosszolgálatok jelezték, hogy Magyarország felől illegális migránsok érkeznek Szlovákiába.

Az ügyben megszólalt Branislav Gröhling, a liberális SaS párt elnöke is. Hétfőn levélben fordult Magyar Péterhez, és arra kérte, részletesen ismertesse a migrációval kapcsolatos állításait. Szerinte tisztázni kell, hogy egy esetleges ilyen lépés kinek állhatott érdekében a választások idején. Úgy véli, elsősorban azok a politikai erők profitálhattak volna belőle, amelyek a félelemkeltésre építik kampányukat. A pártelnök egyúttal személyes találkozót is kezdeményezett a leendő magyar miniszterelnökkel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia

szlovákia

robert fico

egyeztetés

aleksandar vucic

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
tudósítónktól

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúcsközelben a forint – merre tovább?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 08:22
A turistáknak is üzentek a szlovákiai medvehelyzet miatt
2026. április 20. 17:05
Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt
×
×