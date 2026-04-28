ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.25
usd:
312.26
bux:
133570.63
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök tárgyal.
Nyitókép: Facebook/Magyar Szövetség

Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke hétfő délután Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Ez volt kettejük első személyes találkozója, miután a választásokat követően már telefonon is beszéltek. A megbeszélés része volt annak az egyeztetéssorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal.

A szlovákiai magyar politikai párt elnöke a Magyar Péterrel való találkozót követően a közösségi oldalán számolt be az egyeztetés részleteiről. A Magyar Szövetség elnöke elmondta: a több mint egyórás megbeszélés konstruktív légkörben zajlott. Főként a nemzetpolitika és a szomszédsági kapcsolatok kerültek szóba.

Gubík László közölte: Magyar Péter kormánya a nemzetpolitika eddigi irányvonalán nem kíván változtatni, az elért vívmányokat megbecsülik, és folytatni szeretnék. „Ugyanakkor, ami változás, sokkal transzparensebbé, ha úgy tetszik,

teljesítményalapúvá szeretnék tenni a támogatáspolitikát úgy a Felvidéken, mint a többi külhoni nemzetrész esetében. A magam részéről ezt csak üdvözölni és támogatni tudom”

– fogalmazott a Magyar Szövetség elnöke.

Gubík László arról is beszámolt, hogy a magyar kormány és a Magyar Szövetség stratégiai partnersége nem szűnik meg, hanem fennmarad, mivel ez alapvető nemzeti érdek. Hozzátette:

fontos cél, hogy a felvidéki magyarság visszaszerezze parlamenti képviseletét, de ennek kulcsa elsősorban saját kezében van.

A szomszédságpolitika kapcsán szóba kerültek a vitás kérdések is. Magyar Péter a Robert Ficóval folytatott múlt heti telefonbeszélgetésében is hangsúlyozta, hogy rendezni kell a Beneš-dekrétumok körüli problémákat, az újkori vagyonelkobzásokat és jogsértéseket. Ezt az álláspontját a Magyar Szövetség elnökével való találkozón is megerősítette. Gubík László mindezt üdvözölte, hiszen, mint mondta, ez beleillik a Magyar Szövetség célkitűzéseibe.

Emellett a leendő kormányfő a jó szomszédi viszony kialakítására törekszik a szlovák vezetéssel, de ennek feltételeként jelölte meg többek között a Szlovák Földalap földügyeinek kivizsgálását, valamint a Beneš-dekrétumokra utaló jogszabályi rendelkezések visszavonását.

Gubík László végül hangsúlyozta: bár a felvidéki magyar közösség sorsa a saját kezében van, de fontos és üdvözlendő, hogy számíthatnak a magyar kormány támogatására. „Rajtunk áll, hogy ebből politikai sikert és közösségi összefogást kovácsoljunk” – fogalmazott a Magyar Szövetség elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok

szlovákia

együttműködés

magyar kormány

magyar péter

magyar szövetség

gubík lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Foci

Visszatér a budapesti többség
Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd hétfő este tehet döntő lépést.
Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

A leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt újságírói kérdésekre, amiket kapott a a Fidesz választmányi ülésére.
 

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kanada új kardot kovácsolt Trump tarifái ellen - Mire lesz ez elég?

Kanada új kardot kovácsolt Trump tarifái ellen - Mire lesz ez elég?

Mark Carney miniszterelnök bejelentette, hogy Kanada elindította az ország első állami tulajdonú befektetési alapját. A Canada Strong Fundot az ország nagy fejlesztési projektjeinek – többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések – finanszírozására hozták létre. Az alap nem titkolt célja az Amerikától való függőség csökkentése, mivel Donald Trump elnök vámtarifái súlyosan érintették a kanadai gazdaságot. A kezdeményezés fogadtatása a legjobb indulattal is csak vegyesnek mondható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része

Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része

A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 19:40
Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok
2026. április 27. 18:30
A tőzsdén is éreztette hatását, hogy szupercipőben futottak 2 óra alatti idővel maratont
×
×