Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok

A szlovákiai magyar politikai párt elnöke a Magyar Péterrel való találkozót követően a közösségi oldalán számolt be az egyeztetés részleteiről. A Magyar Szövetség elnöke elmondta: a több mint egyórás megbeszélés konstruktív légkörben zajlott. Főként a nemzetpolitika és a szomszédsági kapcsolatok kerültek szóba.

Gubík László közölte: Magyar Péter kormánya a nemzetpolitika eddigi irányvonalán nem kíván változtatni, az elért vívmányokat megbecsülik, és folytatni szeretnék. „Ugyanakkor, ami változás, sokkal transzparensebbé, ha úgy tetszik,

teljesítményalapúvá szeretnék tenni a támogatáspolitikát úgy a Felvidéken, mint a többi külhoni nemzetrész esetében. A magam részéről ezt csak üdvözölni és támogatni tudom”

– fogalmazott a Magyar Szövetség elnöke.

Gubík László arról is beszámolt, hogy a magyar kormány és a Magyar Szövetség stratégiai partnersége nem szűnik meg, hanem fennmarad, mivel ez alapvető nemzeti érdek. Hozzátette:

fontos cél, hogy a felvidéki magyarság visszaszerezze parlamenti képviseletét, de ennek kulcsa elsősorban saját kezében van.

A szomszédságpolitika kapcsán szóba kerültek a vitás kérdések is. Magyar Péter a Robert Ficóval folytatott múlt heti telefonbeszélgetésében is hangsúlyozta, hogy rendezni kell a Beneš-dekrétumok körüli problémákat, az újkori vagyonelkobzásokat és jogsértéseket. Ezt az álláspontját a Magyar Szövetség elnökével való találkozón is megerősítette. Gubík László mindezt üdvözölte, hiszen, mint mondta, ez beleillik a Magyar Szövetség célkitűzéseibe.

Emellett a leendő kormányfő a jó szomszédi viszony kialakítására törekszik a szlovák vezetéssel, de ennek feltételeként jelölte meg többek között a Szlovák Földalap földügyeinek kivizsgálását, valamint a Beneš-dekrétumokra utaló jogszabályi rendelkezések visszavonását.

Gubík László végül hangsúlyozta: bár a felvidéki magyar közösség sorsa a saját kezében van, de fontos és üdvözlendő, hogy számíthatnak a magyar kormány támogatására. „Rajtunk áll, hogy ebből politikai sikert és közösségi összefogást kovácsoljunk” – fogalmazott a Magyar Szövetség elnöke.