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Gyulay Zsolt, a promóteri feladatokat ellátó Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Superbike-világbajnokság és a MotoGP magyarországi futamának sajtótájékoztatóján a balatonfõkajári Balaton Park Hotelben 2026. április 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Hamarosan kiderül, lesz-e jövője a balatoni MotoGP-nek

Infostart / MTI

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a gyorsaságimotoros-világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfőkajári futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a Magyar Nagydíj jövőjéről.

A sportvezető az M4 Sportnak nyilatkozva azt mondta, hogy az egyeztetésen valószínűleg ott lesz majd a sportért felelős államtitkár, valamint a belügyminiszter is, akihez a sport tartozik a Tisza kormányban.

„Volt egy tízéves szerződés egy olyan céggel, amely most felszámolás alatt van, ezért mi beugrottunk és sikerült erre az évre leszerződni a versenyhétvége lebonyolításáról. A jövő ugyanakkor nagy kérdés, a MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a mogyoródi pálya jelenleg nem alkalmas motoversenyek rendezésére" – fogalmazott Gyulay. Hangsúlyozta, mivel a Hungaroringen minden évben sor kerül a Forma-1-es Magyar Nagydíjra, így Budapest közvetlen környezetében már van egy nagy világesemény, ebből a szempontból is jó, hogy a gyorsaságimotorosok királykategóriájának viadalait a Balaton mellett rendezik.

„A HUMDA csődbe menetele után a Dorna kérésére lettünk mi az idei esemény promóterei. Ennek részben az is az oka, hogy a Forma-1 jogtulajdonosa, a Liberty Media többségi tulajdonosa a Dornának.

A kormányrendelet március végén jelölte ki a Hungaroring Sport Zrt. a feladatokra, így április elején kezdhettük el árulni a jegyeket, amelyek a rövid idő ellenére jól fogynak, azt gondolom, hogy bőven 10 ezer fő fölött, vagy akár még többen lesznek a Balaton Parkban a nézőtéren" – nyilatkozta Gyulay Zsolt.

A szakember elmondta, az egy hónappal ezelőtt szintén Balatonfőkajáron megrendezett Superbike világbajnoki fordulón is ők voltak a promóterek, és ahhoz képest, hogy mennyire későn kapták meg a feladatot, a Balaton Park Circuittel és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel közösen sikeresen le tudták bonyolítani az eseményt.

„Részünkről mindenki ott van már Balatonfőkajáron és a Dorna szakemberei is megérkeztek már. Egyelőre mindenki elégedett, amennyi lelátóra szükség lesz a hétvégén, azt a szervezők felállították, az érdeklődőket pedig sok kísérőrendezvénnyel, például különböző motoros bemutatókkal és színpadi programokkal várjuk.

Előnyös, hogy most nem a balatoni főszezonban, hanem az előszezonban rendezzük meg a versenyt, ez egyébként kérés is volt az ottani régióból"

– mondta Gyulay.

A gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíjának hivatalos programja pénteken szabadedzésekkel kezdődik, szombaton pedig az időmérőket és a MotoGP sprintfutamát rendezik. Vasárnap 11 órától a Moto3 géposztály, 12.15-től a Moto2 mezőnye, 14 órától pedig a MotoGP versenyez a Balaton Parkban.

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Kezdőlap    Sport    Hamarosan kiderül, lesz-e jövője a balatoni MotoGP-nek

hungaroring

gyulay zsolt

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