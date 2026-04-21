Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

A közleményben a szlovák miniszterelnök azt írta: gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez és mint újonnan megválasztott miniszterelnököt meghívta őt szlovákiai látogatásra. Robert Fico hangsúlyozta: a szlovák-magyar kapcsolatok éveken át nem képezték politikai verseny tárgyát, és ő a szlovákok és a magyarok jó együttélésében érdekelt.

A szlovák miniszterelnök az általa kezdeményezett telefonbeszélgetésről azt írta: fő oka az volt, hogy megtudja a leendő új magyar politikai vezetés álláspontját a Barátság-kőolajvezeték újraindításával, illetve az uniós RePowerEU határozattal kapcsolatban, amellyel szemben az orosz gáz behozatali tilalma miatt Magyarország és Szlovákia is panaszt nyújtott be.

Hozzátette: az összes többi felmerülő témával kapcsolatban arra tett javaslatot, hogy személyesen tárgyaljanak róluk.

„Tekintettel a tényre, hogy Magyar Péter hivatalosan még nem Magyarország kormányfője, a magyar parlamenti választások győztese a kérdéseimre az általánosság szintjén válaszolt. A beszélgetésünkből azonban egyértelművé vált, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokban Magyar Péter prioritásának a Benes-dekrétumok számítanak, amely tekintetben alapvetően eltérőek az álláspontjaink” – fogalmazott Robert Fico.