2026. április 21. kedd Konrád
Relationship between the Slovakia and the Hungary. Two flags of countries on heaven with sunset. 3D rendered illustration.
Nyitókép: andriano_cz/Getty Images

Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

Infostart / MTI

Szlovákia továbbra is együtt akar működni Magyarországgal az energiabiztonság terén – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden, azt követően kiadott állásfoglalásában, hogy telefonon beszélt Magyar Péterrel, a magyarországi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjével.

A közleményben a szlovák miniszterelnök azt írta: gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez és mint újonnan megválasztott miniszterelnököt meghívta őt szlovákiai látogatásra. Robert Fico hangsúlyozta: a szlovák-magyar kapcsolatok éveken át nem képezték politikai verseny tárgyát, és ő a szlovákok és a magyarok jó együttélésében érdekelt.

A szlovák miniszterelnök az általa kezdeményezett telefonbeszélgetésről azt írta: fő oka az volt, hogy megtudja a leendő új magyar politikai vezetés álláspontját a Barátság-kőolajvezeték újraindításával, illetve az uniós RePowerEU határozattal kapcsolatban, amellyel szemben az orosz gáz behozatali tilalma miatt Magyarország és Szlovákia is panaszt nyújtott be.

Hozzátette: az összes többi felmerülő témával kapcsolatban arra tett javaslatot, hogy személyesen tárgyaljanak róluk.

„Tekintettel a tényre, hogy Magyar Péter hivatalosan még nem Magyarország kormányfője, a magyar parlamenti választások győztese a kérdéseimre az általánosság szintjén válaszolt. A beszélgetésünkből azonban egyértelművé vált, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokban Magyar Péter prioritásának a Benes-dekrétumok számítanak, amely tekintetben alapvetően eltérőek az álláspontjaink” – fogalmazott Robert Fico.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő
Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Csúcsközelben a forint – merre tovább?

Csúcsközelben a forint – merre tovább?

A választás óta nagyot erősödött a forint, és a piac várhatóan a mai napon is árgus szemekkel követi majd a jövendőbeli Tisza-kormány gazdasági elképzeléseivel kapcsolatos információkat. Eközben a nemzetközi figyelem a Hormuzi-szorosra és az amerikai jegybank következő elnökjelöltje, Kevin Warsh szenátusi meghallgatására irányul, míg a régiónkban Romániában jöhetnek nagyobb mozgások, miután tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja

Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: &quot;Ez valóban a történelem legnagyobb válsága.&quot;

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

