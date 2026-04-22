Gubík László: Robert Fico a választóit védi, nem a jogbiztonságot

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke szerint a beszélgetés megerősítette, hogy a szlovák miniszterelnök számára továbbra is a kormánykoalíció szavazóinak elégedettsége élvez elsőbbséget, nem pedig a jogbizonytalanság megszüntetése és a szlovákiai magyarok méltóságának védelme.

„A Beneš-dekrétumok mai jogfosztó hatásai és a felvidéki magyarokat büntető jogszabályok nem képezik alku tárgyát” – írta pártja Facebook-oldalára kedden délután Gubík László. A Magyar Szövetség elnöke úgy reagált, hogy „ha Robert Fico számára valóban fontos a szlovákok és a magyarok együttélése, akkor nem fogja tovább a saját választói riogatására felhasználni a telekmaffiával szembeni harcukat a földek szétlopása ellen”.

Gubík hozzátette, a Magyar Péterrel folytatott budapesti tárgyaláson is azt fogják képviselni, hogy a Szlovák Földalapnál folyó jogtalan, utólagos konfiskációnak nevezett földlopást azonnal le kell állítani. Robert Fico szerinte már ma meghozhatná ezt a politikai döntést, ahogy arról is dönthetne, hogy a „lex Beneš” passzus kikerüljön a Büntető törvénykönyvből.

„Igaza van, amikor azt mondja, hogy ezekben a kérdésekben gyökeresen eltér az álláspontunk” – szögezte le Gubík László.

A Büntető törvénykönyv december végén hatályba lépett módosítása szerint

Szlovákiában hat hónap börtönbüntetésre ítélhető az, aki nyilvánosan kétségbe vonja azt a második világháború utáni rendezést, amely magyarok ezreit fosztotta meg vagyonától és állampolgárságától.

Juraj Krúpa, az ellenzéki Szabadság is Szolidaritás képviselője szerint Magyar Péter nem a Beneš-dekrétumok eltörlését kéri, hanem az azokkal kapcsolatban elfogadott, a háború utáni rendezés tagadására vonatkozó Btk-módosítás eltörlését. A liberális politikus arra is figyelmeztetett, hogy

az egykori dekrétumok alapján még ma is sajátítanak ki földeket Szlovákiában.

„De mindez nemcsak a szlovákiai magyarokat érinti, hanem olyanokat is, akik nem is tudnak erről. Például olyan földekhez jutottak, amelyekkel kapcsolatban korábban kisajátítási eljárás folyt, ugyanis a kommunisták 1948-ban ezt az egészet leállították, de sok ügy lezáratlan, rendezetlen maradt, és ezzel most visszaélnek” – magyarázta Juraj Krúpa.

Tomáš Valášek a szintén ellenzéki Progresszív Szlovákia képviselője hozzátette, nem csak a szlovákiai magyarokat kriminalizálják a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban.

„Ez a törvény egy olcsó és átlátszó baromság, cenzúra, és nemcsak a szlovákiai magyarokat érinti, hanem szlovákokat is, akár az ellenzéket. Mi már Magyar Péter előtt bíráltuk ezt a módosítást, természetes és logikus, hogy most egyetértünk vele” – közölte.

Robert Fico kedden telefonon beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki a választási eredményéhez. Magyar Péter közölte a szlovák miniszterelnökkel, hogy Magyarország csak azután kapcsolódik be a politikai kérdések megvitatásába, miután garanciákat kap annak a szlovák törvénynek a megszüntetésére, amely börtönnel fenyegeti a szlovákiai magyarokat. Emellett azt is világosan le kell szögezni, hogy nem kobozhatnak el földeket a szlovákiai magyaroktól a kollektív bűnösség elve és a Beneš-dekrétumok alapján.