ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.36
usd:
337.82
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Eladták a Földre került legnagyobb Mars-darabot, de miért ideges emiatt Niger?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Több, mint 5 millió dollárért csapták le egy árverésen az eddigi legnagyobb Mars-meteoritot. A 24 kilogrammos kődarbot tavaly a Szahara nigeri részén fedezték fel, majd idén nyáron egy New York-i aukción minden idők legmagasabb árát érte el a maga kategóriájában. A nyugat-afrikai ország azonban most vizsgálatot indított, mert úgy véli: jogellenesen vihették külföldre a meteoritot.

A Sotheby’s aukciósház szerint az NWA 16788 jelzésű meteorit egy hatalmas aszteroida-becsapódás következtében vált le a Mars felszínéről, majd mintegy 225 millió kilométert megtéve érkezett a Földre.

A ritka, ezüstös-vörös színekben játszó kődarabot 2023 novemberében találta meg egy – kilétét nem felfedő – meteoritvadász a Szahara északnyugati, Nigerhez tartozó Agadez régiójában, a Chirfa-oázistól 90 kilométerre nyugatra.

A kő tömege 24,67 kilogramm és a tudományos mérések szerint ez a legnagyobb ismert marsi eredetű meteorit, amely valaha Földre került.

Bár nem ez a legnagyobb meteorit az emberiség történetében – a NASA feljegyzései szerint egykor egy 100 tonnánál is nehezebb darab csapódott be Namíbiában –, a Vörös Bolygóról származó kövek rendkívül ritkák: a világ több mint 50 ezer ismert meteoritjából kevesebb mint 400 jött a Marsról. Nem is ez a komplikált kérdés, hanem az, hogyan került Nigerből New York-ba a kő?

Olaszországtól New Yorkig

A Heritage tudományos folyóirat beszámolója szerint a meteoritot először egy „külföldi kereskedő” vásárolta meg, majd egy olaszországi, arezzói magángalériába került. A Firenzei Egyetem ásványtani kutatócsoportja 2024-ben részletes vizsgálatokat végzett rajta, majd a követ rövid ideig Rómában, az Olasz Űrügynökségnél is kiállították.

Idén júliusban a meteorit New Yorkban is bemutatkozott a nagyközönségnek, mielőtt árverésre bocsátották. Az aukción több, mint 5 millió amerikai dollárért – mai árfolyamon mintegy 1,6 milliárd forintért – kelt el, de a vevő és az eladó személyét sem hozták nyilvánosságra. Két kisebb darab Olaszországban maradt további kutatásra.

Az egész ügy hasonlít ahhoz, mint amikor néhány éve a titkolózó graffiti-művész, Banksy egyik londoni falfestményét 2013-ban kivágták a Turnpike Lane metróállomás közelében lévő „100-forintos bolt” falából és az egy amerikai aukción tűnt fel, 450 ezer fontos kikiáltási áron.

Niger szerint jogtalanul vitték ki

A rekordárat elért eladás után Niger kormánya hivatalos nyomozást rendelt el, „nemzetközi illegális kereskedelem” gyanújával. Abdourahamane Tiani nigeri elnök egyúttal az egész ország területén felfüggesztette a drágakövek, féldrágakövek és meteoritok exportját, hogy biztosítsák ezek nyomon követhetőségét.

A Sotheby’s ezzel szemben azt állítja, hogy az NWA 16788 teljesen szabályosan, a nemzetközi előírásoknak megfelelő dokumentációval hagyta el az afrikai országot, és minden szükséges engedélyt beszereztek.

Jogi szürkezóna az űrkő körül

A kulturális javak nemzetközi kereskedelmét szabályozó UNESCO-egyezmény, amelyet Niger és az Egyesült Államok is aláírt, lehetőséget ad meteoritok kulturális tulajdonként való kezelésére – de a jogi besorolás nem egyértelmű.

A műtárgyakkal foglalkozó amerikai jogász, Patty Gerstenblith szerint Nigernek bizonyítania kellene, hogy a kő az állam tulajdonát képezte, és azt ellopták, mivel a puszta illegális kivitel nem feltétlenül teszi jogellenessé hogy amerikai tulajdonba kerüljön.

Niger 1997-ben fogadott el egy saját kulturális örökségvédelmi törvényt, amelyben szerepelnek az „ásványtani leletek”, de a „meteorit” szót konkrétan nem említik. A hiányos szabályozás miatt jelenleg is vita tárgya, hogy jogsértő volt-e a kő kivitele.

Más országok is küzdenek a meteorit-kereskedelemmel

Niger nincs egyedül, amikor megvezetve érzi magát. Marokkó a világ egyik legnagyobb „meteorit-exportőre”, ahol eddig több mint 1000 darabot találtak, főként a Szahara kietlen részein. A laza szabályozás és a nagy nemzetközi kereslet miatt az országban

évtizedek óta zajlik az úgynevezett „Sivatagi aranyláz”, és hiába vezettek be szigorításokat, a kőzetek többsége ma is külföldre kerül.

Haszna Csennaoui Aoudzsehane professzor, a Casablancai II. Haszán Egyetem geológusa 2011-ben maga gyűjtötte be a Tissint nevű, 7 kilogrammos marsi meteoritot – mára azonban mindössze 30 gramm maradt belőle Marokkóban, a többi múzeumokban és magángyűjteményekben van szerte a világon.

Visszakerülhet-e valaha is?

Paul Sereno amerikai paleontológus, a NigerHeritage (Nigeri Örökség) nevű szervezet alapítója szerint egyértelmű, hogy az ország kulturális örökségének részét képező tárgyat nem lehetett volna kivinni. Szerinte az ügy talán fordulópont lehet a nigeri hatóságok hozzáállásában, és ha valaha nyilvános kiállításra kerül a kő, az adott múzeumnak számolnia kell majd a Niger által nyíltan hangoztatott igénnyel.

Kezdőlap    Tudósítóink    Eladták a Földre került legnagyobb Mars-darabot, de miért ideges emiatt Niger?

mars

aukció

niger

meteorit

kőzet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Donald Trump amerikai elnök "nagyon komoly következményekkel" fenyegette meg orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, ha a Kreml vezetője nem fejezi be a háborút. Javában zajlanak az előkészületek a két vezető közti, pénteki csúcstalálkozóra, Ukrajna jelezte, hogy nem fogadják el a kétoldalú egyeztetés kimenetelét. Közben az orosz katonák gyorsan nyomulnak Pokrovszktól északra, az ukrán hatóságok kimenekítik a polgári lakosságot Dobropillija térségéből. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lép a MÁV a hőségriadóban: erre számíts a nagyobb pályaudvarokon vasárnapig

Lép a MÁV a hőségriadóban: erre számíts a nagyobb pályaudvarokon vasárnapig

Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer in Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer in Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 16:01
Ez már túl sok volt Pekingnek
2025. augusztus 13. 09:05
„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról
×
×
×
×