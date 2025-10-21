ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd Orsolya
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Két Arsenal–Atlético Madrid BL-meccset is játszanak ma – sport a tévében

Infostart / MTI

Az a sajátos helyzet állt elő, hogy az U19 es csapatoknál és a felnőtt BL-ben is lesz kedden Arsenal–Atlético Madrid labdarúgó-mérkőzés, mindkettő élőben nézhető a sportcsatornákon. Ezeken kívül még két BL-meccs, valamint sznúker és röplabda látható élőben.

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Kajrat Almati-Páfosz

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Arsenal-Atlético Madrid

Sport 2

14.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, csoportkör, Arsenal-Atlético Madrid

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Villarreal-Manchester City

Eurosport 1

14.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 1. forduló

20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 2. forduló

Match 4

17.45: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, MÁV Előre Foxconn-Guaguas Las Palmas

21.00: Labdarúgás, Championship, Bristol City-Southampton

Kezdőlap    Sport    Két Arsenal–Atlético Madrid BL-meccset is játszanak ma – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

