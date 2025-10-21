Két Arsenal–Atlético Madrid BL-meccset is játszanak ma – sport a tévében

Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Kajrat Almati-Páfosz
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Arsenal-Atlético Madrid
Sport 2
14.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, csoportkör, Arsenal-Atlético Madrid
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Villarreal-Manchester City
Eurosport 1
14.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 1. forduló
20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 2. forduló
Match 4
17.45: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, MÁV Előre Foxconn-Guaguas Las Palmas
21.00: Labdarúgás, Championship, Bristol City-Southampton