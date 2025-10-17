Izgalmak a hétvégén vízben és négy keréken - sport a tévében

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

A közel-keleti fegyvernyugvással az Egyesült Államokban energiák szabadultak fel az ukrajnai háború szekérrúdjának jobbra fordítására, ez is kulcsa lehet annak, hogy komoly eredménnyel is kecsegtethet a Budapestre előre jelzett Trump-Putyin-csúcstalálkozó Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő szerint. Már tudni azt is, hogy az orosz elnök hívta az amerikait és beszélt vele két órán át a minap, de ennek időzítése inkább azért fontos, mert Donald Trump kilátásba helyezte, hogy szuperrakétákkal segít Ukrajnának, ezt a jelzést pedig Moszkva komolyan veszi.