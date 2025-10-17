ARÉNA - PODCASTOK
Izgalmak a hétvégén vízben és négy keréken - sport a tévében

Infostart / MTI

Az úszás világkupa és az F1 Egyesült Államok Nagydíja mellett azért a labdarúgás és más sportok rajongói is találnak majd bőven néznivalót.

október 17., péntek:

M4 Sport

17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok

19.25: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, szabadedzés

23.30: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, sprintkvalifikáció

Sport 1

14.30: Küzdősport, ONE Friday Fights

Sport 2

20.30: Labdarúgás, Portugál Kupa, Chaves-Benfica

Eurosport 1

13.50: Kerékpár, holland körverseny, 3. szakasz

Eurosport 2

18.00, 19.50: Műkorcsolya-GP, nők rövid program; párosok rövid program

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Espanyol

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Schalke

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Borussia Mönchengladbach

23.30: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Moto3, 2. szabadedzés

Match 4

10.30, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, 1. szabadedzés, 2. szabadedzés

13.15, 14.00, 16.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, WCR SP, SSP300 SP, SSP SP

22.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Love's RV Stop 225

október 18., szombat:

M4 Sport

1.00: Úszás, világkupa, Westmont, döntők

14.00: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Nyíregyháza

16.15: Labdarúgás, NB I, Paks-Debreceni VSC

19.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, sprintfutam

20.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Diósgyőri VTK

23.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, időmérő edzés

M4 Sport+

15.30: Kosárlabda, férfi, NB I, Sopron-Falco

17.45: Kézilabda, férfi, NB I, Szeged-Csurgó

19.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal

Sport 1

0.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoportdöntő, 5. mérkőzés, Seattle Mariners-Toronto Blue Jays

9.00: Autósport, TCR, 1. futam, Indzse

13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

17.45: Kézilabda, férfi, Európa-kupa, 2. forduló, visszavágó, Tatabánya-Naerbo

19.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Kiel-Melsungen

Sport 2

1.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny

3.00: Autósport, TCR, időmérő, Indzse

18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Basaksehir-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, Portugál Kupa, Pacos Ferreira-Sporting CP

Eurosport 1

4.55: Triatlon, PTO Tour, Wollongong

13.50: Kerékpár, holland körverseny, 4. szakasz

Eurosport 2

13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SSP, SBK 1.futam

18.10, 20.00: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, rövid program; párosok, kűr

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, Premier League, Nottingham Forest-Chelsea

15.50: Labdarúgás, Premier League, Manchester City-Everton

18.20: Labdarúgás, Premier League, Fulham-Arsenal

20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Fateh

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Sevilla-Mallorca

16.10: Labdarúgás, La Liga, FC Barcelona-Girona

18.25: Labdarúgás, La Liga, Villarreal-Real Betis

20.55: Labdarúgás, La Liga, Atletico Madrid-Osasuna

Arena 4

0.15, 1.00: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Moto3, Moto2, 2. szabadedzés

1.45, 3.45, 4.45: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő

5.30: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, MotoGP, sprint futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Hamburg

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Internazionale

Match 4

8.45, 10.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, 3. szabadedzés, SBK, Superpole

11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, WCR, SSP300, SBK, SSP, 1. verseny

16.00: Labdarúgás, Premier League, Crystal Palace-Bournemouth

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Napoli

22.00: Autósport, NASCAR, XFinity Series, United Rentals 250

október 19., vasárnap:

M4 Sport

1.00: Úszás, világkupa, Westmont, döntők

11.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr

13.15: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Kisvárda

15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia

16.15: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Debreceni VSC

18.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Ferencváros

21.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, futam

M4 Sport+

13.20: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, kűr

17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok

19.00: Kézilabda, női, Eurokupa, Csehország-Magyarország

20.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal

Eurosport 1

8.50: Atlétika, Amszterdam Maraton

13.35: Kerékpár, holland körverseny, 5. szakasz

16.00: Kerékpár, Venetia Classic, férfiak

20.00: Snooker, Észak-Ír Open

Eurosport 2

11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr

13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez

Sport 1

2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoportdöntő, 4. mérkőzés, Milwaukee Brewers-Los Angeles Dodgers

9.30: Autósport, TCR, 3. futam, Indzse

15.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Leipzig-Magdeburg

Sport 2

1.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny

3.45: Autósport, TCR, 2. futam, Indzse

13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, galoppfutamok

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Karagümrük

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, Premier League, Tottenham Hotspur-Aston Villa

17.20: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Manchester United

20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Neom - al-Qadsiah

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Elche-Athletic Bilbao

16.10: Labdarúgás, La Liga, Celta Vigo-Real Sociedad

18.25: Labdarúgás, La Liga, Levante-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Real Madrid

Arena 4

1.45, 3.00, 4.15: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Juventus

15.30: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams

19.00, 22.15: Amerikaifutball, NFL

Match 4

1.30: Amerikaifutball, NCAA, Alabama-Tennessee

10.45, 11.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, Superpole, verseny, WCR, SSP300, SBK, 2. verseny

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Bologna

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Fiorentina

