Jön a nagy meccs a portugálok ellen – sport a tévében

A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!