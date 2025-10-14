ARÉNA - PODCASTOK
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Jön a nagy meccs a portugálok ellen – sport a tévében

Infostart / MTI

Vb-selejtezőn fogadja Portugália csapata a magyar labdarúgó-válogatottat, miközben a spanyolok a bolgárokkal, a lettek az angol válogatottal, az olaszok Izraellel játszanak. U21-es labdarúgó-válogatottunk Eb-selejtezőt játszik itthon a törökök ellen. A Ferencváros kézisei az Európa Ligában érdekeltek kedden. Lesz még jégkorong BL és lósport is élőben a sportcsatornákon.

M4 Sport

18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Törökország

20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Portugália-Magyarország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

18.00: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Ferencváros-HF Karlskrona

20.45: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Elverum HB - Kriens-Luzern

Sport 2

19.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, csoportkör, Frölunda-Bern

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Anglia

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Spanyolország-Bulgária

Match 4

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Olaszország-Izrael

sport

élő közvetítés

tévéműsor

