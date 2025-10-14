Jön a nagy meccs a portugálok ellen – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Törökország
20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Portugália-Magyarország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
18.00: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Ferencváros-HF Karlskrona
20.45: Kézilabda, férfi Európa Liga, első csoportkör, Elverum HB - Kriens-Luzern
Sport 2
19.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, csoportkör, Frölunda-Bern
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Anglia
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Spanyolország-Bulgária
Match 4
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Olaszország-Izrael