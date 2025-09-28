ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Ábrahám Minna, Németh Nándor, Kós Hubert és Pádár Nikolett (b-j) a 4x100 méteres vegyesváltó tagjai a versenyszám selejtezője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 2-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az edzője szerint Pádár Nikolett már minden világversenyen döntőesélyes

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Megkezdte tanulmányait a Texas Egyetemen a junior világbajnok Pádár Nikolett. Nem idegen környezetbe érkezik a a fiatal tehetség, hiszen csapattársa az olimpiai bajnok Kós Hubert, míg edzője a legendás Bob Bowman lesz. Pádár Nikolett eddigi trénere, Nagy Péter az InfoRádióban elmondta, hogy milyen célokat tűzhet ki a továbbra is a BVSC kötelékébe tartozó úszónak.

Bár az idei szingapúri világbajnokságon Pádár Nikolett érem nélkül zárta a tornát, még júniusban a szlovákiai U23-as úszó Európa-bajnokságon egyéni aranyérmet nyert 200 méter gyorson. A fiatal magyar tehetség előtt álló amerikai kihívásokról is beszélt az InfoRádióban a BVSC vezetőedzője.

„A közös edzésmunka és a kapcsolat is jól alakult köztünk. Bár a világbajnokságon sajnos nem, előtte az U23-as Európa-bajnokságon tudott egyéni csúcsot úszni fő számában, ami egy felnőtt versenyzőnél mindig elvárható, de nem mindig teljesül” – mondta Nagy Péter. Eredetileg is úgy tervezték, hogy fél évet, nyolc hónapot a fővárosi klubnál tölt, és utána Amerikába költözik. „Nagyon rangos egyetemre került, ahol már elkezdte a tanulmányait. Itthon csak az úszásra kellett koncentrálnia, kint angol nyelven tanul, új csapatba kell beilleszkednie, úgyhogy minden más neki, de nagyon élvezi” – árulta el a vezetőedző.

Pádár Nikolett a BVSC úszója marad, a távolság ellenére a klubot fogja képviselni. „Minden úszót támogatunk a döntésében, ha külföldön próbál szerencsét. A következő években a célja nem lehet más, minthogy javítson a legjobbjain, és előrébb tudjon lépni európai szinten és világszinten is.

Ha a világelithez képest még tud javítani a teljesítményén, akkor állandóan döntőbe kerülhet az összes világversenyen"

– emelte ki Nagy Péter, hozzátéve, hogy 2028-ban, Los Angelesben a legjobb hatba kerülhet az egyéni számában.

Meggyőződése, hogy csapattársa, Kós Hubert segít tanítványának a beilleszkedésben, támogatni fogják egymást, de a kitűzött céljait az edzésmunkában és az egyetemi tanulmányaiban csak saját maga tudja végrehajtani.

Nagy Péter az elmúlt hetekben Kós Huberttel is együtt dolgozott, a szingapúri világbajnokságon is segített az olimpiai bajnoknak „Hubival a közös munka felemelő, ő egy igazi példakép minden sportolónak – nemcsak úszásban –, mert tudja mi az az út, munka, motiváció és céltudatosság, ami szükséges a jó eredmény eléréséhez” – méltatta egykori tanítványát a BVSC vezetőedzője.

