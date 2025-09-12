Magyar–osztrák tenisz és három focimeccs – sport a tévében

M4 Sport
15.00: Tenisz, Davis-kupa, Magyarország-Ausztria
20.00: Kosárlabda, férfi Eb, elődöntő
Duna World
16.00: Kosárlabda, férfi Eb, elődöntő
Sport 1
7.00: Autósport, TCR Időmérő, Tailem Bend
19.00: Darts, World Series of Darts, Amszterdam, 1.nap
Sport 2
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
14.30: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 19. szakasz
18.00: Országúti kerékpár, Gp Quebec, férfiak
Spiler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla FC-Elche CF
Arena 4
8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 1. szabadedzés
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-Sheffield United