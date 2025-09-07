ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Olasz Nagydíj - Verstappen sima győzelmet aratott

Infostart / MTI

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat.

A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta.

A dobogó a két McLaren-versenyzővel lett teljes, a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri "átadta" a második helyet a brit Lando Norrisnak, akinek így csökkent a hátránya csapattársával szemben.

A rajtot Norris kapta el a legjobban, Verstappen megpróbálta leszorítani, de ezáltal le kellett vágnia az első sikánt, ami miatt át kellett adnia a vezető pozíciót riválisának. A holland nem adta fel, a negyedik körben a célegyenesben simán hagyta le riválisát, és fokozatosan el is lépett tőle.

Az élmezőnyben ezt követően nyugalom alakult ki, nagyobb csatákat csak a hetedik hely környékétől láthattak a nézők.

Verstappen 16 körrel a vége előtt állt ki kerékcserére, amelyet követően Norris és Piastri mögé érkezett vissza a pályára. A McLaren boxában Norris csapata hibázott, így Piastri mögé tudott csak visszajönni a versenybe, azaz a világbajnoki pontversenyben még nagyobb hátrányba került volna csapattársával szemben. Az ausztrál fülére rászóltak, hogy engedje el Norrist, majd ezt követően szabad köztük a verseny, ő ezt meg is tette, támadásra azonban már nem volt lehetősége.

Eközben Verstappen senkitől sem zavartatva, könnyedén húzta be a győzelmet.

A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik.

