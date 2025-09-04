ARÉNA
A későbbi első helyezett Csorba Zsófia a kajak-kenu Európa-bajnokság női kenu egyes 5000 méteres számának döntőjében a csehországi Racicében 2025. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kenus Csorba Zsófia a „sima” vb után maratonin is világbajnok lett.

Kettős magyar sikert hozott az első felnőtt döntő a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon: a női kenusok csütörtöki rövidkörös versenyét Csorba Zsófia nyerte a címvédőként indult Kisbán Zsófia előtt.

Augusztusban, 22 évesen kenu négyesben 500 méteren arany-, kenu egyes 5000 méteren bronzérmet szerzett Csorba Zsófia a Milánóban rendezett kajak-kenu világbajnokságon. Az UTE kiválósága tavasszal még arra gondolt, ha rosszul sikerül a válogató, felhagy a profi sporttal – most pedig az idei második világversenyen is a legjobb lett...

Nem sokkal később a kajakos Csikós Zsóka arany-, Kiszli Vanda pedig bronzérmet szerzett a csütörtöki rövidkörös versenyben a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon.

