Magyar aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon

Kettős magyar sikert hozott az első felnőtt döntő a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon: a női kenusok csütörtöki rövidkörös versenyét Csorba Zsófia nyerte a címvédőként indult Kisbán Zsófia előtt.

Augusztusban, 22 évesen kenu négyesben 500 méteren arany-, kenu egyes 5000 méteren bronzérmet szerzett Csorba Zsófia a Milánóban rendezett kajak-kenu világbajnokságon. Az UTE kiválósága tavasszal még arra gondolt, ha rosszul sikerül a válogató, felhagy a profi sporttal – most pedig az idei második világversenyen is a legjobb lett...

Nem sokkal később a kajakos Csikós Zsóka arany-, Kiszli Vanda pedig bronzérmet szerzett a csütörtöki rövidkörös versenyben a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon.