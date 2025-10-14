Jön az újabb Trump-Zelenszkij-csúcs - a nap hírei

Az idei és a jövő évi magyar gazdasági növekedésre vonatkozó becslését is rontotta a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF az idei magyar GDP-növekedéssel kapcsolatos becslését az áprilisi 1,4 százalékról 0,6 százalékra, a jövő évit pedig 2,6 százalékról 2,1 százalékra változtatta.

54 milliárd forint értékben több mint 1.100 cég nyújtott be hiteligényt eddig a fix 3 százalékos vállalkozói hitelre - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5-ről 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje.

Újra zuhan a házasságkötések száma, és a legtöbben 20 év házasság után válnak el Magyarországon – emeli ki a hvg.hu a Központi Statisztikai Hivatal nemrég közzé tett 2024-es évkönyvének adataiból. Az új házasságok száma a 2000-es évek közepének szintjére esett.

Aláírásgyűjtést indít a Demokratikus Koalíció Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett. Dobrev Klára, a DK elnöke azt közölte: a cél, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, vezesse be az eurót, és legyen része a megerősített európai biztonsági és védelmi együttműködésnek.

Alapvető uniós gazdaságpolitikai fordulatot szorgalmazott az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a dániai Horsensben úgy fogalmazott: a brüsszeli intézkedések elszigetelték az Európai Uniót. Az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült.

Versenyellenes ármegállapítás miatt 157 millió euróra bírságolt luxus divatcégeket az Európai Bizottság. A döntés a Gucci, a Chloé és a Loewe divatcéget érinti. A vállalatok az indoklás szerint korlátozták független kiskereskedőik árképzési szabadságát.

Csehországban jelenleg a kormányprogramra összpontosít a kormányalakításról tárgyaló három párt, a kabinet személyi összetételéhez egy-másfél hónap múlva tér vissza. A parlamenti választást 34 százalékkal megnyerő ANO mozgalom elnöke, Andrej Babis kormányfőjelölt arról számolt be, hogy a tárcák elosztását és a képviselőházi tisztségek elosztását a pártok között már befejezték.

Az új francia kormány felfüggeszti a nyugdíjreformot, annak érdekében, hogy a szocialisták ne buktassák meg azonnal a kabinetet. Ha ez bekövetkezne, Emmanuel Macron államfő közölte, előrehozott parlamenti választásokat ír ki.

Az orosz–ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól egyeztet az amerikai és az ukrán elnök. Donald Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban. A találkozón szó lesz még Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és Tomahawk cirkálórakéták esetleges átadásáról is.

Izrael a tűzszüneti megállapodás értelmében 45 palesztin holttestét adta át a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága képviselőinek, akik a Gázai övezetbe szállították őket. A Hamász eközben a korábbi 4 után további 4 izraeli holttestét készül átadni az izraeli hatóságoknak a vállalt 28 áldozat helyett. Izrael holnaptól ezért csak feleannyi teherautót enged be segélyszállítmányokkal a Gázai övezetbe.

Az angol nyelv magas szintű ismeretéhez kötné a brit kormány a legális bevándorlást. Az erről szóló törvénytervezetet most terjesztette az alsóház elé a brit belügyminisztérium. A jelölteknek az ehhez szükséges vizsgán az A nyelvvizsgaszinthez megkövetelt beszéd- és íráskészségről, illetve beszédértésről kell tanúbizonyságot tenniük.

Őrizetbe vették a szlovákiai Szádalmásnál hétfőn történt vonatbaleset egyik mozdonyvezetőjét. A másik szerelvény vezetője az ütközés után súlyos sérülésekkel került kórházba. A nyomozás folyamatban van. A baleset után 91 embert láttak el, 7 ember súlyosan megsérült.

Jelentős közlekedési fennakadást okoz a szakszervezeti sztrájk Belgiumban. Brüsszelben nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem a Charleroi repülőtér, a Zaventem légikikötőről pedig nem indulnak utasszállító gépek. A sztrájk miatt országszerte a buszok, villamosok és metrók kevesebb mint fele közlekedik.

Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat Maria Corina Machado ellenzéki vezető kapta meg. A Bloomberg felidézi, hogy Norvégiának korábban kulcsfontosságú közvetítői szerepe volt a Maduro-kormány és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalásokban.

Visszavonta az Egyesült Államok legalább ötven mexikói politikus és kormánytisztviselő vízumát az amerikai kormányzat drogkartellek és azok feltételezett politikai szövetségesei elleni újabb lépéseként. Az intézkedés tucatnyi aktív tisztségviselőt és politikust is érint.

Meghalt Ékes József, Ajka volt polgármestere. A volt országgyűlési képviselő 74 éves volt. Ékes József az 1998-tól 4 cikluson át volt, az MDF, majd a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője. Az 1998-as önkormányzati választáson választották először Ajka polgármesterévé, amely tisztséget 2002-ig töltötte be.