Újra magyar kézben a Sziget – és lesz is!

Miután a fővárosi frakciók pozitív állásfoglalásával elhárult az akadálya annak, hogy a Sziget egy hosszú távú területbérleti engedéllyel vághasson neki a jövőnek, megszületett a megállapodás, mely szerint a londoni székhelyű Superstruct Entertainment-től Gerendai Károly veszi át a fesztivált működtető Sziget Zrt-t.

Gerendai elmondta: „A Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezete folyamatosan alakul majd az elkövetkező hetekben, mert a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveink szerint közösen fogjuk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként, velük biztosan szorosan együttműködünk majd.”

Kádár Tamás, a cég vezérigazgatója szerint a Sziget életében egy újabb, nagy mérföldkő az alapító, Gerendai érkezése: „A Sziget továbbra is Európa egyik legjelentősebb fesztiválja maradhat, megőrizve azokat az értékeket, amiket több mint három évtizede képvisel, megerősítve azt a különleges vonzerőt, ami a Szigetet az egész európai fesztiválpiacon egy másik ligába emeli. Karcsi visszatérése és az általa életre hívni kívánt szakmai összefogás ebben adhat új lendületet azzal az egyedi szemlélettel, amivel a Szigetet anno megálmodta, és az első 25 évét aktívan alakította” – mondta Kádár.

A közlemény szerint Gerendai, bár nyolc évvel ezelőtt kivonult a fesztiváléletből, azért távolról figyelte ezt a piacot és stratégiai kérdésekben határozott elképzelésekkel tér vissza, melyek megvalósításában és a közös gondolkodásban számít a mostani menedzsment és a cégben dolgozó szakemberek munkájára, és ehhez szeretne további tudást is bevonni. „A megújuláshoz sokat adhat hozzá, ha hallgatunk kívülről jövő véleményekre, olyan szakemberekre, akik különböző szemszögből nézik a fesztiválpiacot” – mondta Gerendai, aki például nagyon számít a Budapest Park elmúlt évtizedében felhalmozott szakmai tapasztalataira.

Pálffy András, a Park alapítója ezzel kapcsolatban elmondta: „A Budapest Park és a Sziget együttműködése egyfajta értékközösség. Mindkét brand megőrzi az autonómiáját, ugyanakkor kihasználjuk azokat a szakmai és működési szinergiákat, amelyekkel stabilabbá és jövőállóbbá tehetjük a magyar fesztiválpiacot. Szeretnénk, ha a Sziget nemcsak ikonikus múltja, hanem hosszú távon fenntartható jövője miatt is büszkesége lenne Magyarországnak” – emelte ki Pálffy.

Gerendai meglátása szerint az lehet a hosszú távú jövő alapjának biztosítéka, ha sikerül a Sziget egyediségét és értékeit hangsúlyosabban kiemelni, a fesztivál kulturális lenyomatát jobban erősíteni, illetve Budapest és a Sziget szinergiáját jobban kihasználni. „Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani” – tette hozzá.

„Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése”

– mondta a Sziget régi-új tulajdonosa.

Kádár végül elárulta: „Terveink szerint 2026-ban augusztus 11–15. között rendezzük a Szigetet, ezt már akár tollal is be lehet írni a naptárba. És hogy végre elhárultak az akadályok, napokon belül elkezdjük a jegyárusítást egy 48 órás kedvezményes akcióval. Az exkluzív - tavalyi áron tartott - elővételes fesztiválbérlet-akció november 7-én déltől indul, melyre előzetesen november 5-ig lehet regisztrálni a www.sziget.hu oldalon” – tette hozzá Kádár.