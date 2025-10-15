Egy kilencven éve lappangó Vaszary-portré is szerepel a Virág Judit galéria őszi árverésén

A közönség október 16-ig tekintheti meg a galériában a magyar festészet kiemelkedő darabjait, amelyek sokáig magánkollekciókban, a nagyközönségtől elzárva rejtőzködtek - közölte az aukciósház.

Vaszary János Matróz a tengerparton című festményének felbukkanása igazi különlegesség, mivel a kép mintegy kilenc évtizeden keresztül lappangott, végül egy külföldi gyűjtő kollekciójából került elő, és térhetett vissza Magyarországra.

A Virág Judit Galériában most a közönség is láthatja a festményt, amely egyben egy rejtett önarckép is. Bár a művész soha nem mondta ki, hogy őt magát ábrázolná a portré, a róla készült fényképek és a korábbi önarcképei alapján a matrózban felismerhető a magyar festészet ikonikus alakja. A kép kikiáltási ára 18 millió forint.

Vaszary János Matróz a tengerparton címû alkotása a Virág Judit Galéria õszi aukciójának kiállításán. MTI/Hegedüs Róbert

Lotz Károly most aukcióra kerülő, klasszikus témát feldolgozó, kagylóarannyal festett Vénusz születése című műve feltehetően egy azóta megsemmisült budapesti palota dísztermébe készült. Gulácsy Lajos 1904-ben, Rómában megfestett A cselszövő című festményére is lehet majd licitálni. A kép Lorenzo de Medici-t ábrázolja reneszánsz öltözetben, karddal az oldalán. Lotz Károly képe 9 millió, Gulácsy Lajos festménye 26 millió forintról indul.

Batthyány Gyulának a kor híres asszonyai, arisztokrata hölgyei, diplomata feleségei szívesen ültek modellt. A Batthyány-dinasztia leszármazottjának most aukcióra kerülő Menyegző (triptichon) című festményén is a nőalakok dominálnak, és az esküvői jelenet, mint egy színielőadás tárul a néző elé. A Menyegző 10 millió forintos kikiáltási árról indul.

Mindezeken túl Kmetty János életművének egyik csúcsdarabjára, a Csendélet KUT folyóirattal című festményére is lehet licitálni 30 millió forinttól, de fontos tétel lesz Egry József Badacsonyt ábrázoló tájképe is, amelyre 20 millió forinttól lehet ajánlatokat tenni.

Berény Róbert Árnyék és Olympia című alkotása témájában abszolút ritkaságnak tekinthető a művész az 1920-as 1930-as években alkotott műveihez képest. A festményre 30 millió forinttól lehet licitálni.

A Virág Judit Galéria klasszikus műveket felsorakoztató aukcióját október 17-én tartják a Kongresszusi Központban.