ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.01
usd:
332.11
bux:
121581.03
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ORbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor megrázó üzenetet tett közzé

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében hétfőn, reagálva a spanyolországi vonatkatasztrófára, amelynek több tucat halálos áldozata van.

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – olvasható a kormányfő üzenetében.

A hétfő reggel közölt hivatalos, de nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat siklott ki.

A balesetben több mint 150-en sérültek meg, közülük 73-an vannak kórházban, 24 ember állapota súlyos. Ellátásuk hat közeli egészségügyi intézményben történik.

A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak, és ráborultak a mellette futó másik vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett szemből, és belerohant a fekvő kocsikba.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor megrázó üzenetet tett közzé

spanyolország

orbán viktor

vonatkatasztrófa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Grönland miatt fenyegetőzik Trump, nagy reakciók a tőzsdéken

Jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, miután hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében. A német és a francia tőzsde 1 százalék feletti csökkenéssel nyitott és az ázsiai részvénypiacokon is többségében eséseket látni, itt egy kínai GDP-adat is mozgatta a hangulatot. A kockázatkerülés érződik a nyersanyagpiacokon és a kriptovalutáknál is, az arany és az ezüst új csúcsra ment, a bitcoin és az ether viszont jelentősebb esést mutat. Az amerikai tőzsdéken ma nincs kereskedés Martin Luther King napja miatt, így innen nem érkezik ma iránymutatás. A héten a viág szeme Davoson van, ma kezdődik a Világgazdasági Fórum.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco filléres téli szélvédőmosó folyadéka: tényleg jó -19 fokig?

Teszten az Aldi, Lidl, Tesco filléres téli szélvédőmosó folyadéka: tényleg jó -19 fokig?

Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 39 killed in high-speed train crash in Spain

At least 39 killed in high-speed train crash in Spain

A Madrid-bound train derailed and crossed over to the opposite tracks, colliding with an oncoming train in Adamuz on Sunday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 11:15
Spanyol vonatkatasztrófa: egyre drámaibb számok érkeznek, rengeteg a halott
2026. január 19. 09:16
Spanyolországi vonatszerencsétlenség – megrázó képek a helyszínről
×
×
×
×