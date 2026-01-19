Orbán Viktor megrázó üzenetet tett közzé

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – olvasható a kormányfő üzenetében.

Our thoughts and prayers are with the victims and their families following the tragic train accident in Spain. Hungary stands in solidarity with the Spanish people during this difficult time. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2026

A hétfő reggel közölt hivatalos, de nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat siklott ki.

A balesetben több mint 150-en sérültek meg, közülük 73-an vannak kórházban, 24 ember állapota súlyos. Ellátásuk hat közeli egészségügyi intézményben történik.

A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak, és ráborultak a mellette futó másik vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett szemből, és belerohant a fekvő kocsikba.