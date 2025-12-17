Vádat emeltek a sydney-i tömeggyilkos ellen, itt a harmadik magyar név

A Bondi Beach-en vasárnap végrehajtott vérengzés egyik elkövetőjét, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték. Társa, a 24 éves fia, Naveed Akram volt, aki megsebesült, és szerdán tért magához a kórházban.

A hanukai rendezvényen elkövetett vérengzés életben maradt elkövetője ellen összesen 59 bűncselekmény miatt emeltek vádat. Negyven rendbeli gyilkossági kísérlet, illetve egy robbanószerkezet elhelyezése is a vádpontok között van. Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrkapitánya közölte:

kihallgatják a férfit, amint az altatószerek hatása teljesen elmúlik.

A férfit szigorú rendőri őrizet mellett tartják a kórházban, ahonnan majd az állapota javulása után várhatóan börtönbe kerül át. Az antiszemita indíttatású támadásban tizenöt zsidó vallású emberrel végeztek és mintegy negyvenet megsebesítettek a lövöldözők a tengerpart melletti parkban. A rendőrség szerint tettüket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája ihlette. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

Már tudni, kik voltak a merénylet magyar áldozatai Izraelben nyilvánosságra hozták az ausztráliai antiszemita terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét. Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz. Már korábban nyilvánosságra hozták a szintén kárpátaljai, 1947-ben Ungváron született Weitzen Tibor nevét, aki 1972-ben vándorolt ki Izraelbe a Szovjetunióból. Ő Leningrádban (Szentpéterváron) végzett vasútmérnök volt, s 1988-ben áttelepedett Ausztráliába. A harmadik, magyar-zsidó halálos áldozat a nyolcvankét éves Pogány Mária volt, aki a Felvidékről, Komáromból vándorolt ki Ausztráliába.

Több száz gyászoló gyűlt össze szerdán Sydney-ben, ahol erős rendőri biztosítás mellett megkezdődtek a temetések. Elsőként a 41 éves Eli Schlangert, a Bondi Beach-i rendezvény szervezőjét, a helyi Chábád Lubavics zsinagóga segédrabbiját búcsúztatták el.

A terrortámadásnak még húsz sebesültjét ápolják kórházban, közülük öt ember állapota válságos.

PAY ATTENTION AMERICA - MORE IS COMING....



Bondi Beach Islamic Shooting in Australia - Pahalgam Islamic Massacre in India....



Same Jihad. Same Targeting. Same Islamic Terror Network.



What happened at Bondi Beach was not just a tragedy.

It was an Islamic jihad attack.



What… https://t.co/j95RdLC1u2 pic.twitter.com/IJWMxcIgbv — Amy Mek (@AmyMek) December 15, 2025

Szerdán bejelentették, hogy a történtek miatt idén nem tartják meg a hagyományos, külföldről is sokakat vonzó szilveszteri ünnepségeket Bondi Beach-en, köztük egy elektronikus zenei fesztivál és családi rendezvényeket.